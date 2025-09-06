"בלי ישראל": קבוצת רכיבה ישראלית שינתה את שמה בגלל מחאות

קרוב ל-15 אלף אנשים הפגינו נגד הקבוצה הישראלית במירוץ "וואלטה אספניה" הספרדי, וגרמו לשיבושים. מטעם הקבוצה נמסר כי המהלך נעשה כדי להגן על הרוכבים, וכי המילה ישראל הוחלפה בסמל של מגן דוד

"בלי ישראל": קבוצת רכיבה ישראלית שינתה את שמה בגלל מחאה

קבוצת הרכיבה הישראלית "פרמייר טק", הסירה היום (שבת) את המילה "ישראל" מחולצות הרוכבים בגלל מחאות ענק נגדה במירוץ הספרדי "וואלטה אספנייה". המילה ישראל הוחלפה בסמל של מגן דוד.

מוקדם יותר השבוע התבטל באופן תקדימי המירוץ היומי בחבל הבאסקים בגלל שקרוב ל-15 אלף איש הפגינו נגד ישראל וגרמו לשיבושים קשים שלא אפשרו את המשך המירוץ. לאחר לחצים רבים, שכללו אמירות של בכירים כמו מארגן התחרות ושר הספורט הספרדי כי עדיף שהקבוצה הישראלית לא תשתתף, קיבלו את ההחלטה לשנות את חולצות הרוכבים.

מטעם קבוצת "ישראל פרמייר טק" נמסר הוחלט על הסרת השם כדי "לשמור על ביטחונם של הרוכבים ושל כלל הפלטון". שם הקבוצה נשאר "ישראל פרמייר טק" אך המדים שונו "כאמצעי להגן על שלומם במיוחד שהם נעים או רוכבים לבדם", כך מסרה הקבוצה.

השיבושים כללו הפרעה למהלך התקין של התחרות, התפרצות לתוך הכביש עליו רכבו הקבוצות ועיכוב של הקבוצה הישראלית. המירוץ, שנחשב לאחת משלוש תחרויות האופניים הגדולות בעולם, צפוי להסתיים במדריד ב-14 בספטמבר.