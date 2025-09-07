אוראל שרון, המורה מפתח תקווה, מואשם בעבירות מין חמורות בתלמידתו בת ה-12

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אוראל שרון, מורה מפתח תקווה בן 32, בגין ביצוע עבירות מין חמורות בתלמידתו.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד נתיאה פיצ'חזה אשל מפרקליטות מחוז מרכז, שרון הוא מורה לאנגלית בחטיבת ביניים בפתח תקווה שביצע עבירות מין רבות וחמורות במשך כשנתיים בתלמידתו בגילאי 12 עד 14.



נזכיר כי ב"כאן חדשות" פורסם כי בשבוע שעבר המורה הודה בכל המעשים המיוחסים לו, אל טען כי הוא לא זוכר את קיומם של יחסי מין. והגדיר את הקשר כ"רומן". הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים.

יו"ר נעמת, חגית פאר, בתגובה לכתב האישום: "פרשה מזעזעת שבה המרחב שאמור להיות מוגן ובטוח הפך זירה לכאורה לאלימות מינית קשה ואכזרית. על כלל המערכות הרלוונטיות מוטלת החובה להעניק לנערה את כל ההגנה, התמיכה והליווי הנדרשים. במקביל, ראוי לבדוק האם היו סימני אזהרה שפוספסו לאורך התקופה הארוכה בה בוצעו לכאורה המעשים".