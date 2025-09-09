כיתות צפופות ונטישת מורים: מצב החינוך בישראל לפי דוח ה-OECD

הדוח הבינלאומי השנתי, Education at a Glance (EAG), של ארגון ה-OECD פורסם היום (שלישי) ומצא כי הכיתות בישראל הן מהצפופות ביותר במדינות המפותחות, וכי שיעור המורים הלא מוסמכים בישראל גבוה מהממוצע ב-OECD.

הדוח, שסוקר 38 מדינות החברות בארגון ה-OECD, מצא כי ישראל היא המדינה השנייה בה הכיתות הן הצפופות ביותר, כאשר צ'ילה נמצאת במקום הראשון עם 30.6 תלמידים בכיתה בממוצע.

ישראל נמצאת במקום הראשון במספר ימי הלימודים בחינוך היסודי בהשוואה למדינות הOECD, והיא אחת המדינות היחידות שעדיין לומדים בה שישה ימים בשבוע. בנוגע למורים, קבע הדוח כי רוב גדול של המורים המתחילים בישראל לא נשארים לטווח ארוך במערכת, וכחמישית מהמורים התפטרו בחמש השנים הראשונות.

התלמידים בחינוך היסודי בישראל נהנים מכ-15 שבועות של חופש, כאשר הממוצע במדינות ה-OECD הוא 13 שבועות. כמו כן, ישראל מדורגת במקום הראשון מתוך 35 מדינות בשיעור ההוצאה לחינוך כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי עבור מוסדות החינוך. בשל הריבוי הטבעי הגדול בישראל, הכסף מתחלק בין יותר תלמידים.

שר החינוך, יואב קיש אמר על הדוח כי הוא מציג תמונה מורכבת "אך מוכרת". לפי קיש, "ישראל בצמרת המדינות בהשקעה בחינוך ובמספר ימי הלימוד, אך עדיין מתמודדת עם צפיפות בכיתות ושחיקת מורים". השר אמר כי תוקם ועדה משותפת עם משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, שתבחן מחדש את "מודל התקינה" ואת הצעדים להקטנת הכיתות.

מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני מסר כי "השקעה כספית היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיקה. מה שקובע בסוף הוא מה קורה בכיתה - כמה תלמידים יושבים מול מורה אחד, כמה זמן יש לו לכל ילד, ואיזו תמיכה הוא מקבל בתחילת הדרך". מנכ"ל משרד החינוך הוסיף כי המשרד מקדם "עבודת מטה רחבה, שנועדה להקל על עומס הכיתות ולחזק את המורים".