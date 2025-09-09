לא רק בפעילות עבור מוסלי: השוטרים שנעצרו חשודים בעוד עבירות פליליות

ארבעת השוטרים שנחקרו במח"ש חשודים לא רק בפעילות יחד עם ארגון הפשיעה של מוסלי, אלא גם בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. בנוסף, נעצר אזרח שחשוד שעבד עם השוטרים

לא רק עבור מוסלי: השוטרים שנעצרו חשודים בעוד עבירות

ארבעת השוטרים שנעצרו הבוקר נחקרים במח"ש בגין עבירות פליליות שביצעו - בנוסף לחשדות שקושרים אותם לפעילות עם ארגון הפשיעה מוסלי. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

השוטרים חשודים שביצעו את אותן עבירות בממשקים שונים ובצוותא, כלומר היה קשר בין השוטרים החשודים לבין שוטרים אחרים בדימוס במהלך ביצוע העבירות. מדובר על עבירות תחת סעיפי שוחד, מרמה והפרת אמונים.

עוד פורסם הערב כי ישנו אזרח שנחקר גם הוא במחלקה לחקירת שוטרים. מדובר בחוקר פרטי שחשוד שפרץ לטלפונים וביצע האזנות סתר כשפעל יחד עם חלק מהשוטרים החשודים.

גורם בכיר במערכת אכיפת החוק מסר לכאן חדשות: "זו סיטואציה חמורה ורעה. החשדות מבוססים אך היד פה לא קלה על ההדק. אסור להטיל דופי בשוטרי להב. הם בסוף אלו שחשפו את החשדות נגד מי שמשרתים ושירתו איתם".

בין השוטרים העצורים ישנם שני משרתים פעילים - בהם קצין ושני קציני משטרה לשעבר - ואחד מהם חוקר מצוות התביעה בתיקי האלפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי המשטרה, הפרשה עוסקת בהימורים ומתן קווי אשראי למהמרים ומלווים בריבית. לשוטרים מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בתמורה, לכאורה, קיבלו השוטרים נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון.

ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי, נחקר בחשד לסעיף שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים. מוסלי חשוד בין היתר שהעביר כספים לשוטרים ביחידת להב 433 בתמורה למידע. עם תחילת חקירתו אמר מוסלי לחוקרים: "לא נתתי שוחד. אין לי מגע עם שום שוטר".