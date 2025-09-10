הוארך בשמונה ימים מעצרו של ראש ארגון הפשיעה אלי מוסלי

בית המשפט האריך את מעצרו של אלי מוסלי יחד עם שני חשודים נוספים מארגון הפשע. השוטרים החשודים יובאו מאוחר יותר לדיון בהארכת מעצרם • בלב הפרשה עומד חשד כי השוטרים העבירו למוסלי מידע רגיש תמורת טובות הנאה. כמו כן, הם חשודים בעבירות פליליות נוספות

בית משפט השלום בירושלים האריך הבוקר (רביעי) בשמונה ימים את מעצרו של אלי מוסלי, ראש ארגון הפשע מוסלי שנעצר אמש. כמו כן, הוארך מעצרם של חשודים נוספים בארגון. מוסלי חשוד בשוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים. בין היתר נחשד שהעביר כספים לשוטרים ביחידת להב 433 בתמורה למידע.

בית המשפט דן ידון היום גם בהארכת מעצרם של ארבעה שוטרים החשודים שהעבירו מידע רגיש לחברי ארגון הפשע בתמורה לטובות הנאה. בין השוטרים העצורים ישנם שני משרתים פעילים - בהם קצין; ושני קציני משטרה לשעבר - בהם חוקר מצוות התביעה בתיקי האלפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי המשטרה, הפרשה עוסקת בהימורים ובמתן קווי אשראי למהמרים ומלווים בריבית. לשוטרים מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בתמורה, לכאורה, קיבלו השוטרים נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון.

בנוסף לחשדות הללו, השוטרים נחקרו גם בחשד לעבירות פליליות נוספות של שוחד מרמה והפרת אמונים שאינן קשורות לארגון הפשע. אזרח נוסף שנעצר ונחקר גם הוא במח"ש בחשד שפרץ לטלפונים וביצע האזנות סתר יחד עם חלק מהשוטרים החשודים.