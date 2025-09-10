בסיוע המועצה: נמצאו פתרונות לאבטחה בענתות

בסיוע המועצה: נמצאו פתרונות לאבטחה בענתות
היישוב שנמצא בבנימין יגבה מיסים על מנת לספק מענה ביטחוני קבוע. בנוסף, ייצא מכרז לחיפוש חברת אבטחה פרטית שתספק את שירותי השמירה
מחבר חיים גולדיטש
חיילי צה"ל ביהודה ושומרון, חומת ברזל
חיילי צה"ל ביהודה ושומרון, חומת ברזל צילום: דובר צה"ל

המועצה האזורית בנימין ויישוב ענתות, שנמצא בתחומה, הגיעו היום (רביעי) להסכם על פתרון בעיית אבטחה היישוב, שנוצרה לאחר שלוחמי המילואים ששמרו על היישוב מ-7 באוקטובר סיימו את שירותם - והמקום נשאר ללא הגנה.

על פי הודעת המועצה האזורית, הצדדים החליטו כי ביישוב ענתות יחזרו לגבות מיסים "על מנת לספק מענה ביטחוני קבוע כפי שקורה בכל יישובי יהודה ושומרון, על פי החוק הקיים". עוד סוכם כי הנהגת היישוב תוציא מכרז "לתחילת עבודה עם חברת אבטחה פרטית שתספק את שירותי השמירה".

על מנת למלא את החוסר שהשאירו חיילי המילואים ולאחר מאבק של הנהגת היישב, סופקו כמה חיילי ההגנה המרחבית שייתנו שמירה על היישוב בטווח הזמן המיידי.

הפרשה החלה אתמול, כאשר תושבי היישוב גילו כי נותרו ללא אבטחה. מהמשרד לביטחון לאומי נמסר כי תקצבו תקן לשומר עם נשק, אלא שבין המועצה לוועד היישוב קיימת מחלוקת לגבי מי יגייס את המאבטח.

בקבוצת הוואטסאפ של התושבים נכתב: "בגלל מלחמות אגו 7 באוקטובר הבא יהיה אצלנו?". תושב הציע שהתושבים ששירתו במילואים בשנה האחרונה ישמרו על היישוב עד שיימצא פיתרון, ותושב אחר השיב לו: "מה, אין להם חיים? איזו חוצפה". תושבת אחרת התרעמה: "אתם עושים צחוק? הילדים שלנו בגנים פה, מה זאת ההפקרות הזאת?".

