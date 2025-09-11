שוטר שגנב נשק מתחנת משטרה וסחר בו נשפט לחמש שנות מאסר

על פי כתב האישום, השוטר לשעבר רוני עאסף גנב מכלולי רובים וארגזי תחמושת מתחנות משטרה וסחר בהם, וגם הונה באלפי שקלים שוטר ששירת איתו | פירוט העבירות המלא

בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום (חמישי) חמש שנות מאסר, מאסר על תנאי וקנס כספי על שוטר לשעבר שהורשע בגניבת נשק ותחמושת מתחנות משטרה וסחר בהם.

לפי גזר הדין, השוטר רוני עאסף לקח את מפתחות חדר הציוד בתחנת המשטרה כשהיומנאי לא נכח במקום, וגנב ממנו מכלולים של רובי M16. במספר מקרים נוספים, עאסף גנב ומכר קופסאות כדורי אקדח ומאות כדורי M16, גנב אלפי שקלים במזומן מיומן התחנה, והונה שוטר ששירת עמו באלפי שקלים. כמו כן, עאסף הורשע בחדירה למערכות מידע משטרתיות ובמסירת פרטים מתוכן למקורביו.

המחלקה לחקירות שוטרים ביקשה מבית המשפט לגזור על עאסף שש שנות מאסר בפועל, בנימוק ש-"הנאשם, אשר שירת כשוטר, ניצל את תפקידו ואת האמון שניתן בו לביצוע עבירות חמורות, ואף היה "הרוח החיה" מאחוריהן, כשהוא פועל מתוך תכנון מוקדם ותאוות בצע".

עאסף הורשע בעשרה סעיפי אישום, בהם גניבה, סחר בנשק, גניבה והחזקת תחמושת, קשירת קשר לפשע וגניבה בידי עובד ציבור. את העבירות ביצע בין מאי 2022 לאפריל 2023 בהשתתפות מעורבים נוספים, שגם נגדם הוגש כתב אישום.





מוקדם יותר השבוע עצרה מח"ש ארבעה קציני משטרה בהווה ולשעבר, בחשד שהעבירו מידע משטרתי רגיש לראש ארגון הפשע מוסלי בתמורה לכסף וטובות הנאה. גם ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי, נעצר ונחקר במסגרת הפרשה.