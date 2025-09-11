השופט החליט לשחרר את איש עסקים, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע

איש עסקים ששמו טרם הותר בפרסום, נעצר הבוקר בחשד שנסחט לכאורה בידי ראש ארגון הפשע מוסלי. בית המשפט המחוזי ידון מחר בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עוד נחקרו היום: אשתו, בנו והנהג של המיליארדר
מחבר הדס גרינברג
ניידת משטרה
צילום: דוברות משטרת ישראל

בית משפט השלום בירושלים דן היום (חמישי) בהארכת מעצרו של איש עסקים שנעצר הבוקר במסגרת פרשת השוטרים והקשר לארגון הפשע של מוסלי. השופט החליט לשחרר אותו, אך המשטרה הוציאה בקשת עיכוב ביצוע שתעלה מחר לדיון בבית המשפט המחוזי. איש העסקים חשוד בקבלת שוחד, מתן שוחד והלבנת הון. הוצא צו איסור פרסום על שמו עד ליום שני.

עוד נחקרו היום נהגו ובנו של איש העסקים. גם אשתו עוכבה לחקירה ושוחררה. מעצרו של הנהג הוארך בחמישה ימים. הבן חשוד בהלבנת הון בעצמו, אך הוא שוחרר ממעצר.

איש עסקים כאמור נחשד בשוחד ובהלבנת הון. במהלך חקירתו של ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי, הוצגה לו תמונה של איש העסקים, אותו לכאורה סחט מוסלי באיומים. 

תיעוד: איש העסקים מגיע לדיון בהארכת מעצרו

 

הפרשה נחשפה לראשונה ביום שלישי האחרון כאשר מח"ש עצרה מספר שוטרים, בהם קצין ושני קצינים לשעבר במשטרה, בחשד שהדליפו מידע רגיש למוסלי. באותו היום נעצרו גם אלי מוסלי ובכירים נוספים בארגון שלו.

מוסלי חשוד בשוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, ובנוסף נחשד גם בסחיטה באיומים. בין היתר נחשד שהעביר כספים לשוטרים ביחידת להב 433 בתמורה למידע. לשוטרים מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בתמורה, לכאורה, קיבלו השוטרים נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון.

בנוסף לחשדות הללו, השוטרים נחקרו גם בחשד לעבירות פליליות נוספות של שוחד מרמה והפרת אמונים שאינן קשורות לארגון הפשע. אזרח נוסף שנעצר ונחקר גם הוא במח"ש בחשד שפרץ לטלפונים וביצע האזנות סתר יחד עם חלק מהשוטרים החשודים.

לפי המשטרה, ישנן ראיות שקושרות את מוסלי בכך שקיבל מידע משוטרים באמצעות איש מארגונו (שעצור בפרשה) והיה בקשר עם חלק מהשוטרים ובתמורה למידע - שילם להם שוחד, כך לפי מידע שהגיע לידי כאן חדשות.

אחד השוטרים החשודים בפרשה הודה במהלך חקירתו כי היה בקשר עם בכיר בארגונו של מוסלי ובמסגרת הקשר סייע לו במידע שנגע לסכסוך עסקי שיש למוסלי עם גורם אחר. מדובר בסכסוך עסקי שהגיע לתביעה אזרחית. השוטר הודה שסייע לבכיר בארגון במידע אך טען כי לא קיבל על כך תמורה כספית, כי מדובר במידע גלוי ברשת וכי לא סיפק אותו ממידע מודיעיני חסוי מתוך המשטרה.

