גבר בן 70 טבע למוות בים המלח

גבר כבן 70 טבע הבוקר (ראשון) למוות בחוף מילוס בים המלח. תחילה הוא נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה, וחובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו.

פראמדיקית מד"א רוני כהנא וחובש רפואת חירום במד"א יחיא אזברגה סיפרו: "התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, אך לצערנו, בסופן נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אתמול, ילד בן 4 טבע בבריכה בבית באשדוד. הוא פונה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה. פרמדיק מד"א אוראל אסולין וחובש רפואת חירום שמעון קדוש מיחידת האופנועים של מד"א, סיפרו: "ראינו את הילד מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשמבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות. המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו לבית החולים".