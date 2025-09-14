שירה אלבג: "קשה לי להסתכל בעיניים למשפחות חטופים שעדיין שם"

אימה של שורדת השבי לירי אלבג סיפרה על הליך השיקום של בתה, ההתמודדות עם ציון שנתיים לאירועי 7 באוקטובר - והמפגשים הקשים עם משפחות חטופים שיקיריהן עדיין נמצאים בשבי.

שירה אלבג, אימה של שורדת השבי לירי, התראיינה היום (ראשון) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב', וסיפרה על הליך השיקום של בתה, ההתמודדות עם ציון שנתיים לאירועי 7 באוקטובר - והמפגשים הקשים עם משפחות חטופים שיקיריהן עדיין נמצאים בשבי.

שירה אמרה כי חזרתה של לירי מהשבי "זו רק ההתחלה", ומאז הם עוברים רגעים של "עליות וירידות", אך הכול מתגמד לנוכח העובדה שבתה חזרה הביתה. היא הוסיפה כי תהליך השיקום שלירי עוברת כולל את הסובבים אותה: "מעגל גדול של אנשים עבר טראומה. משפחה מורחבת, חברים. אנחנו עוד לא שם, רק עכשיו מצליחים להבין מה עבר על לירי, מה אנחנו עברנו. זה לא פשוט להתנהל בתוך כל המצב הזה". שירה אמרה שתהליך השיקום "מגיע לכל המשפחות" של החטופים שעדיין נמצאים בשבי.

שירה סיפרה שלירי מלאה ברצון לחזור לשגרה, אך מדי פעם היא משתפת מה עבר עליה בתקופת השבי: "זה לא נוכח כל הזמן, זה עולה תוך כדי אירועים מסוימים או משהו ספציפי שמזכיר לה". היא אמרה שאפילו במהלך השבי לירי וחטופים אחרים שהיו איתה "חוו סיטואציות שגרמו להם לחייך ולצחוק. אחרת הן לא היו נשארות שפויות".

לירי אלבג אחרי החזרה מהשבי

שירה אמרה שלירי "הלכה ילדה וחזרה אישה" מהשבי. "כל המשפחה היא לא אותה משפחה. אנחנו אנשים אחרים, לטוב ולרע. צמחנו, התפתחנו, השכלנו, הבנו הרבה דברים". שירה שיתפה שבתקופה שלירי הייתה בשבי היא הייתה עסוקה בכאב האישי שלה, אך לאחר מכן היא הבינה שיש "כל כך הרבה פצועים, אלמנות ומשפחות שכולות שכואבים".

שירה דיברה על ההתמודדות של לירי לקראת ציון שנתיים לשבת השחורה. "היום הקשה ביותר, ששינה לנו את החיים. עכשיו כשאנחנו מתקרבים אליו, רואים שהוא נותן את אותותיו". שירה הוסיפה שלירי לא חזרה לבסיס ממנו היא נחטפה, "היא רוצה לנסוע ולראות ואז מתחרטת, ככה שוב ושוב. דיאלוג שלה עם עצמה".

שירה תיארה מפגשים עם משפחות חטופים אחרות, מאז שלירי חזרה מהשבי. "קשה לי להסתכל להם בעיניים. אני מרגישה שאין לי מה להגיד מלבד להתנצל ולבקש 'סליחה' על כך שיקיריהן עדיין לא פה".