עינב צנגאוקר: "נתניהו יפוצץ את כל מה שמוביל לסיום המלחמה - כולל את החטופים"

עינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף בעזה, נשאה היום (שבת) דברים בעצרת משפחות החטופים למען השבתו בשער בגין. בהמשך צפויה להתקיים העצרת המרכזית בכיכר החטופים בתל אביב.

עינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף: "נתניהו יפוצץ את כל מה שמוביל לסיום המלחמה - כולל את החטופים עצמם"@hadasgrinberg @YoavBorowitz pic.twitter.com/nCiSjtJvVG — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025

עינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף בעזה, אמרה: "השבוע היינו עדים לכישלון המפואר של ראש הממשלה, כאשר לקח הימור על חיי החטופים וניסה לחסל את צוות המו"מ של חמאס, בזמן שדנו בעסקה לשחרור בני. הנשיא טראמפ אמר אתמול שבכל פעם שיש התקדמות במשא ומתן נתניהו מפציץ מישהו. אבל לא את ראשי חמאס הוא ניסה להפציץ, אלא את הסיכוי שלנו, המשפחות, לקבל בחזרה את יקירינו. את התקווה שלנו האזרחים לחיות חיים נורמליים, את הציונות ואת עתיד המדינה".

היא הוסיפה: "אילו היה מקשיב לראש המוסד, ראש המל"ל, הרמטכ"ל וצוות המו"מ - הוא יכל היה להימנע מהכישלון הזה, ולא לפוצץ את העסקה. אבל נתניהו יפוצץ את כל מה שמוביל לסיום המלחמה, כולל את החטופים עצמם. מתן שלי נאבק לשרוד עם מחלת ניוון שרירים במנהרה תת קרקעית, ונתניהו כבר ניסה להפציצו שם. חיילים נשלחים לקרב בתקווה להציל חטופים, אבל נתניהו שולח אותם למלכודות מוות. גורמי הביטחון התריעו שכיבוש עזה יוביל להרג חטופים וראש הממשלה בוחר להרוג את האזרחים שלו, על המזבח הפוליטי שלו. 708 ימים חלפו מאז השבת השחורה ונתניהו חירב כל חלקה טובה שהייתה במדינה".

איציק הורן, אביו של החטוף איתן אמר: "אדם אחד מטורף, עטוף בחבורת מטורללים שנקראת הקבינט, החליטו לעשות כל שביכולתם להביא למותו של בני איתן. מי שרוצה להחזיר הביתה את החטופים לא מפוצץ את צוות המו״מ של חמאס, בעודם דנים בשחרור בני ויתר החטופים והחטופה. ראש הממשלה, אני קורא לך בוא נשב בארבע עיניים, אבא מול אבא, בלי תקשורת, בלי ספינים ובלי הדלפות. ותענה לי רק על שאלה אחת: אם הילדים שלך היו בין החטופים, האם גם הם היו נמקים במנהרות 700 יום?! אז למה הילדים שלנו כן?!".

לדבריו של איציק, "קיימת אופציה להסכם כולל, סיום המלחמה, השבת כל החטופים ותחילת שיקום והבראה, אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו שכח מה זה להיות ישראלי. הוא נטש את הערכים הבסיסיים ובחר להוליך אותנו לשאול. ההיסטוריה תשפוט אותו כמי שהפנה עורף לעמו. רק כוח העם יחזיר את החטופים הביתה. רק הציבור המדהים יצליח לסיים את המלחמה ולהשיב את בני איתן וכל יתר החטופים והחטופה הביתה!".

במחאה צפויום להשתתף מכבית מאייר, דודתם של החטופים גלי וזיו ברמן; דלית אורן, אמו של החלל עידן שתיוי; סרן (במיל') הלל גרדי, נציג מטה המילואימניקים לסיום המלחמה, ושורדי השבי קית' ואביבה סיגל, עלמה אור ושרון אלוני-קוניו.

ביום שישי פורסם בכאן חדשות כי ראשי מערכת הביטחון הזהירו את הדרג המדיני שמבצע מרכבות גדעון ב' "יביא בהכרח להרג של חטופים ושליטה על מאות אלפי אזרחים".

במקביל, בריאיון לפוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "ייתכן שמספר חטופים נהרגו בימים האחרונים". בדיווח באתר "פוליטיקו" עלה כי טראמפ גם הביע חוסר שביעות רצון מניסיון הסיכול של בכירי חמאס בדוחה בירת קטר. על פי הדיווח בסביבתו של טראמפ חוששים כי התקיפה הישראלית בקטר סיכל את האפשרות להגיע להסדר בסוגייה, "אולי לתמיד". גורם בסביבתו של טראמפ צוטט כאומר: "בכל פעם שהם מתקדמים נראה שהוא מפציץ מישהו. זאת הסיבה שטראמפ ועוזריו מתוסכלים מנתניהו".