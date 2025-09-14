האבא ששכח את בתו הקטנה ברכב וגרם למותה: "אני לא אשם"

ניסים בוהארון, ששכח את בתו ברכב בדימונה ביום שישי האחרון פרסם היום (ראשון) פוסט בפייסבוק בו הכריז שהוא לא חש אשם על האירוע. מותה של בתו נקבע לאחר שחולצה מהרכב המשפחתי אחרי 3 שעות. בפוסט כתב: "אני האבא ששכח את הילדה ברכב. הורים מי נתן להם רישיון. אם ישבו בכלא זה לא יקרה. את הילדה כן את הפלאפון לא. זה הורים להרבה ילדים. שימו לב בתוך כל העומס והלחץ".

בוהארון תיאר את השתלשלות האירועים: "לא היה כאן רגע של לחץ. ביום שישי הגעתי הבית עם שלוש הקטנים שאספתי מהגן. חיה מושקא ישבה לידי. אספתי אותה עם שמחה גדולה כשידייה מושטות כלפי מעלה. הכנסתי אותה ברכב לידי והמשכתי לאסוף את הילד השלישי. הגענו הביתה, הילדים עלו לבית, אשתי גם הגיעה מהעבודה. וכך גם שני הגדולים הגיעו מההסעה".

"אני תמיד בודק ברכב, פשוט שם לב שאולי לא שמתי לב הפעם. מציץ, מסתכל, מחפש. כשאשתי מגיעה מהעבודה היא מנשקת את כולם ומחפשת לתת נשיקה וחיבוק לכל ילד. הגדולה שלי בת 9 מאוד אוהבת את חיה מושקא ואין מצב שהיא לא תשים לב שהיא חסרה. ביום אחד למשך 3 שעות, נעלם ממנו. פשוט נמחק לכולנו חלק בראש".

"כשהגענו לסורוקה ידעתי שזה זהו, נגמר, ושמעתי בכי של ילדים אחרים. בכי של תינוק שאמא מחזיקה אותו. וזה עשה לי קצת טוב בלב. זו היתה המנגינה הכי נעימה בעולם", כתב בוהארון, "זו מנגינה מסוג אחר, שרק מי שאצלו שקט יכול להבין".

בוהארון הצהיר בסיום הפוסט שלו: "אני לא אשם. תתפוצצו, אני לא מתבייש להגיד שאני לא אשם. אתם תחיו ותהנו עם האשמה בחייכם. אני אמשיך את החיים על אפה וחמתה של האשמה. אני אמשיך להאיר את העולם. אני אמשיך לראות נערים שקופים בדימונה שאף אחד לא רואה אותם, לא ההורים ולא המורים. אני אמשיך להביא חיים ואור לעולם. אני אמשיך לעשות טעויות וממשיך לחתור בתוך הים המלא גלים הסוער של החיים. אני אמשיך לאהוב. אמשיך לשמוח ולחייך למרות שאיבדתי בת. ששכחתי בת ברכב. אתם? תמשיכו להאשים".

חיה מושקא הייתה בת 15 חודשים במותה. היא נמצאה מחוסרת הכרה ובמצב אנוש ברכב לאחר כשלוש שעות. היא פונתה לבית החולים תוך פעולות החייאה, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לבסוף לקבוע את מותה.