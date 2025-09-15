נציב תלונות הציבור: 30% מהתלונות נגד תובעי המדינה – מוצדקות

דו"ח נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות מצביע על ליקויים חמורים בעבודת התביעה והחקירה, בהם הגשת כתב אישום בלי עיון מלא בחומרי חקירה, עיכובים בטיפול בתיקים רגישים וסימני שאלה סביב פרשת הסוהרות

דו"ח נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, בהן הפרקליטות והמשטרה, שפורסם הבוקר (שני) מגלה כי 30% מהתלונות על תובעי המדינה נמצאו מוצדקות.

בין התלונות שנמצאו מוצדקות - מקרה בו הפרקליטות הגישה כתב אישום בלי לעבור על כל החומרים, וכך לא העבירה לנאשם חומרי חקירה שהיו מסייעים לזכותו. כתוצאה מכך הפרקליטות חזרה בה מהאישום וקבעה הנחיות חדשות.

הנציב פרופ' מנחם פינקלשטיין התייחס בדו"ח גם למקרים בעלי עניין ציבורי אותם בחן ובהם מקרה, שלא מופיע בשמו בדוח אך ברור שהכוונה לשרה מאי גולן, בו היה עיכוב משמעותי בטיפול בתיק וכי השרה סירבה להתייצב לחקירה. בדו"ח נכתב כי גורמי התביעה היו צריכים לפעול ביתר מרץ לקדם את הטיפול בתיק. כך, כותב פינקלשטין כי היה "שיהוי ניכר" בטיפול בבקשה לפתוח בחקירה נגד שופט בגין חשד לעבירות פליליות.

בדו"ח ישנה גם התייחסות לפרשת הסוהרות. הנציב אומר כי אמנם ברור שההחלטה הראשונה בתיק הייתה מעמדה מקצועית ולא הייתה הסתרה או שיקול לא ענייני, אבל שהיה צריך להיות ברור מההתחלה שמדובר בפרשה חמורה לכאורה - ויש להצר שחומרת הדברים לא הובנה במלואה מלכתחילה.