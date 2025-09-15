"אנס בבית הוריה": 22 שנות מאסר לגבר שביצע עבירות מין בבת משפחה על הרצף

הנאשם הורשע בריבוי עבירות אינוס בנסיבות מחמירות, וביצע את מעשיו במשך כשנתיים, בזמן שהנערה, בת משפחתו, הייתה בת 12-14. השופטים גזרו את דינו פה-אחד, וקבעו כי "מדובר בעיוות נורמטיבי, המעורר זעזוע עמוק ושאט נפש"

בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסום כי נגזרו 22 שנות מאסר בפועל, על גבר שהורשע בעבירות מין חמורות בקרובת משפחתו. כך פורסם היום (שני) לראשונה בכאן חדשות. מדובר בצעירה על הרצף האוטיסטי, כשהעבירות בוצע במשך כשנתיים וחצי כשהיתה בת 12-14.

הוא הורשע בריבוי עבירות אינוס בנסיבות מחמירות, מעשה סדום בנסיבות מחמירות, מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, ניסיון אינוס ועוד. חלק מהמעשים נעשו בבית הסבים ואחרים בבית הוריה של הנערה. חלק מהמעשים אף תועדו על ידו.

השופטים ירון לוי, אילן צור ותמר סנונית פורר, קבעו כי כל מעשיו נעשו מתוך מודעתו למגבלתה. הם אף ציינו כי לא התרשמו שהביע חרטה מלאה וכנה. הם הוסיפו כי מדובר באדם המסוכן לחברה, סוטה מין, מניפולטור אכזר, שבחר לו קורבן קטינה בעלת מוגבלות.

השופטים התעכבו על חומרת העבירות ונסיבותיהן, עוצמת הסטייה הגלומה בהן, הימשכות העבירות, גילה הצעיר והיותה בת משפחה, הניצול המחפיר, ניסיונות השיבוש, הפגיעה בפרטיות ותיעודם בווידאו.

הם סיכמו: התמונה המתקבלת ממכלול מעשי הנאשם ומהראיות שהוגשו לבית המשפט היא של "עיוות נורמטיבי, ערכי ומוסרי, של הנאשם המעורר זעזוע עמוק ושאט נפש ממעשי הזימה והתועבה שביצע בנפגעת העבירה, קטינה על הרצף האוטיסטי". גזר הדין התקבל פה אחד, הנאשם ישלם לה סכום של 258 אלף שקלים פיצויים.