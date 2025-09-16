"לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון של הבן שלי": משפחות חטופים בדרכן למעון נתניהו בירושלים

שורדי שבי ומשפחות חטופים עושות את דרכן לרחוב עזה 35 בעקבות תחילת המבצע בעיר עזה והסכנה הנשקפת לחטופים: "אנחנו שומעים את ההפצצות על הילדים שלנו ולא יכולים לשבת בבית"

"לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון של הבן שלי"

משפחות חטופים הגיעו הלילה (שלישי) למעון ראש הממשלה נתניהו ברחוב עזה 35 בירושלים בעקבות תחילת המבצע לכיבוש העיר עזה והסכנה הנשקפת לחיי החטופים הנמצאים בה. עינב צנגאוקר, אופיר ברסלבסקי, ענת אנגרסט, מישל אילוז ושורדות השבי ארבל יהוד ואילנה גריצ׳ווסקי ועוד קראו לציבור להצטרף אליהן.

עינב צנגאוקר מול מעון ראש הממשלה בירושלים: "שרה, תצאי ותגידי לי מה הבטחת לי. תצאי ותגידי איך שיקרת לי בפנים ואמרת לי שאתם הולכים להביא הסכם ולהחזיר את כולם"@Itsik_zuarets

(צילום: מטה משפחות החטופים) pic.twitter.com/fZ6kGMfcJy — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2025

ראש הממשלה נתניהו עזב את ביתו בירושלים, כך טענו במטה המשפחות, בעקבות כוונתן להפגין במקום. "משפחות החטופים קוראות לעם ישראל: בואו עלו איתנו לירושלים", נמסר מהמטה.

שורדת השבי ארבל יהוד, שבן זוגה אריאל קוניו עוד חטוף בעזה, קראה גם היא לציבור להצטרף אל המשפחות: "אריאל שלי בסכנה ממשית. קולות הנפץ מעזה מרעידים את קירות ביתי וחדרי ליבי. אני עולה לבית ראש הממשלה וחייבת אתכם איתי כדי להציל את כולם. בואו".

מוקדם יותר הערב התייחסו במטה משפחות החטופים לתקיפות העוצמתיות של צה"ל בעיר עזה הלילה בהודעה חריפה: "משפחות החטופים והחטופה מקבלות בחרדה גדולה את הדיווחים על הפעולה העצימה שהחלה הערב בעיר עזה. הלילה עשוי להיות הלילה האחרון בחייהם של החטופים ששורדים בקושי רב והלילה האחרון של היכולת לאתר ולהשיב את החללים לקבורה ראויה".