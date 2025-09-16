"בואו"

"לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון של הבן שלי": משפחות חטופים בדרכן למעון נתניהו בירושלים

"לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון של הבן שלי"
שורדי שבי ומשפחות חטופים עושות את דרכן לרחוב עזה 35 בעקבות תחילת המבצע בעיר עזה והסכנה הנשקפת לחטופים: "אנחנו שומעים את ההפצצות על הילדים שלנו ולא יכולים לשבת בבית"
מחבר תמר אלמוג
משפחות חטופים מחוץ למעון ראש הממשלה
משפחות חטופים מחוץ למעון ראש הממשלה צילום: פלאש90

משפחות חטופים הגיעו הלילה (שלישי) למעון ראש הממשלה נתניהו ברחוב עזה 35 בירושלים בעקבות תחילת המבצע לכיבוש העיר עזה והסכנה הנשקפת לחיי החטופים הנמצאים בה. עינב צנגאוקר, אופיר ברסלבסקי, ענת אנגרסט, מישל אילוז ושורדות השבי ארבל יהוד ואילנה גריצ׳ווסקי ועוד קראו לציבור להצטרף אליהן.

ראש הממשלה נתניהו עזב את ביתו בירושלים, כך טענו במטה המשפחות, בעקבות כוונתן להפגין במקום. "משפחות החטופים קוראות לעם ישראל: בואו עלו איתנו לירושלים", נמסר מהמטה.

שורדת השבי ארבל יהוד, שבן זוגה אריאל קוניו עוד חטוף בעזה, קראה גם היא לציבור להצטרף אל המשפחות: "אריאל שלי בסכנה ממשית. קולות הנפץ מעזה מרעידים את קירות ביתי וחדרי ליבי. אני עולה לבית ראש הממשלה וחייבת אתכם איתי כדי להציל את כולם. בואו".

מוקדם יותר הערב התייחסו במטה משפחות החטופים לתקיפות העוצמתיות של צה"ל בעיר עזה הלילה בהודעה חריפה: "משפחות החטופים והחטופה מקבלות בחרדה גדולה את הדיווחים על הפעולה העצימה שהחלה הערב בעיר עזה. הלילה עשוי להיות הלילה האחרון בחייהם של החטופים ששורדים בקושי רב והלילה האחרון של היכולת לאתר ולהשיב את החללים לקבורה ראויה".

עוד נמסר מהמטה כי בכירי הדרג המדיני והביטחוני סירבו להפגש עם המשפחות לקראת הפעולה: "ראש הממשלה, שר הביטחון, השר דרמר והרמטכ״ל - כל אלה התעלמו מבקשות לפגישה של משפחות החטופים הדורשות תשובות לגבי הפעולה שמסכנת את יקיריהן".

ענת אנגרסט כתבה ברשת X: "מתן שלי נמצא באזור המופצץ, לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון שלו", והודיעה כי היא בדרכה לירושלים. עינב צנגאוקר כתבה: "אנחנו שומעים את ההפצצות על הילדים שלנו ולא יכולים לשבת בבית". צנגאוקר קראה לציבור: "בואו".

