"לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון של הבן שלי": משפחות חטופים בדרכן למעון נתניהו בירושלים

משפחות חטופים הגיעו הלילה (שלישי) למעון ראש הממשלה נתניהו ברחוב עזה 35 בירושלים בעקבות תחילת המבצע לכיבוש העיר עזה והסכנה הנשקפת לחיי החטופים הנמצאים בה. עינב צנגאוקר, אופיר ברסלבסקי, ענת אנגרסט, מישל אילוז ושורדות השבי ארבל יהוד ואילנה גריצ׳ווסקי ועוד קראו לציבור להצטרף אליהן.
עינב צנגאוקר מול מעון ראש הממשלה בירושלים: "שרה, תצאי ותגידי לי מה הבטחת לי. תצאי ותגידי איך שיקרת לי בפנים ואמרת לי שאתם הולכים להביא הסכם ולהחזיר את כולם"@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2025
(צילום: מטה משפחות החטופים) pic.twitter.com/fZ6kGMfcJy
ראש הממשלה נתניהו עזב את ביתו בירושלים, כך טענו במטה המשפחות, בעקבות כוונתן להפגין במקום. "משפחות החטופים קוראות לעם ישראל: בואו עלו איתנו לירושלים", נמסר מהמטה.
שורדת השבי ארבל יהוד, שבן זוגה אריאל קוניו עוד חטוף בעזה, קראה גם היא לציבור להצטרף אל המשפחות: "אריאל שלי בסכנה ממשית. קולות הנפץ מעזה מרעידים את קירות ביתי וחדרי ליבי. אני עולה לבית ראש הממשלה וחייבת אתכם איתי כדי להציל את כולם. בואו".