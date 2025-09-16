יוסי שרעבי אמור היה לחגוג 55: "משימתנו - להחזירו לקבורה"

משפחתו של החטוף החלל ציינה את יום הולדתו. אחיו שורד השבי: "במקום לשמוח איתך ביום הזה, אנחנו עם זיכרון, עצב וגעגוע שמציף אותנו"

החטוף החלל יוסי שרעבי אמור היה לציין היום (שלישי) את יום הולדתו ה-55. אחיו אלי, שורד השבי, פרסם סרטון בו אמר: "יוסי אחי היקר, יום הולדת 55 וגופתך עדיין בשבי, ובמקום לשמוח איתך ביום הזה, אנחנו עם זיכרון, עצב וגעגוע שמציף אותנו.

במקום מתנה, אנחנו במשימת חיינו - להחזיר אותך לקבורה ראויה, ואנחנו נעמוד בזה".

מטה המשפחות להחזרת החטופים מסר מטעם משפחתו: "יוסי האהוב שלנו היה צריך היה לחגוג היום את יום הולדתו ה55. זה כבר יום ההולדת השני שלא נחגוג ליוסי. יום הולדת שני של דמעות שחונקות את הגרון. המשאלה שלנו היא קבר - אסור שאף משפחה נוספת תחווה את מה שחווינו, אסור שאף אישה תאבד את אהובה ושאף ילד או ילדה יאבדו את אביהם".

יוסי שרעבי ומשפחתו. קרדיט: מטה המשפחות להחזרת החטופים

"יוסי, אהוב שלנו, חסרונך מורגש אצלנו בכל רגע, אתה ראוי למקום מנוחה, עוד נכתוב על מצבתך את מילות האהבה שאתה ראוי להן כל כך. אנחנו ממשיכות את הדרך שלך - מאוחדות, אוהבות, ותמיד אחת עבור השנייה. לא נפסיק להילחם יחד על זכותך להיטמן באדמת ישראל", לשון ההודעה.

שרון שרעבי, אחיהם של אלי ויוסי, התייחס לדיווחים על תחילת המבצע לכיבוש העיר עזה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב': "ממשלת ישראל גזרה על החטופים 800 ימי שבי. אתה תראיין אותי ביום ה-800, עִם ההקלטה של הראיון עכשיו. הכתובת הייתה על הקיר".

ב-17 בינואר 2024 הודיע קיבוץ בארי שיוסי נהרג לאחר שנחטף. מתחקיר צה"ל עלתה סבירות גבוהה ששרעבי נהרג מקריסת מבנה בו הוחזק, סמוך למבנה שהותקף בידי חיל האוויר. עם זאת, לפי התחקיר לא ניתן לשלול כי שרעבי נרצח על ידי חמאס.