"לאיזו מטרה נתניהו תקף בקטר? כדי להרוג את כולם? שיהרוג אותי קודם"

סילביה קוניו נאבקת על שובם של שניים מבניה, דוד ואריאל, כבר 710 ימים. בריאיון לתוכנית "סדר יום", היא מתארת את תחושת התסכול הקשה מהתנהלות הממשלה בנושא, ומקווה שתזכה לפגוש אותם - עוד לפני ראש השנה

סילביה קוניו, ששניים מבניה, דוד ואריאל קוניו עדיין מוחזקים בשבי חמאס, התראיינה היום (שני) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב' וזעמה על התנהלות הממשלה בכל הטיפול בסוגיית שחרור החטופים.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב'

"הממשלה רקובה כנראה. אני מקווה ששר החוץ האמריקני מרקו רוביו (שהגיע לביקור בישראל), יצליח לעשות משהו", היא אמרה. "לבנים שלי אין את התנאים הבסיסיים לחיות, הם נמקים שם. יש לי הרגשה נוראית".

על ניסיון חיסול בכירי חמאס בקטר, מחתה: "עשו את זה כדי לטרפד את כל העסקה. למה הוא (נתניהו) עשה את זה? לאיזו מטרה? כדי להרוג את כולם? אז שיהרוג אותי קודם, כי אני לא יכולה ככה. אני חייבת להגיד לו את זה בפרצוף. נתניהו לא שומע אותי, הוא ראש בקיר. אז למה לי להיפגש איתו?".

קוניו ביקשה בדמעות שידאגו להחזיר את שני בניה. "אני רוצה שיחזרו הביתה עוד לפני ראש השנה. שנתניהו ישים את הביצים על השולחן, ויעשה את זה". כשנשאלה על הפרסומים לפיהם מחבלי חמאס העלו חטופים אל מעל לקרקע כדי להרתיע את כוחות צה"ל מכיבוש העיר עזה, היא הביעה חשש עמוק מכך.

באשר למידע העדכני שיש ברשותה, בנוגע למצבם: "זה לא משנה אם אמרו לי שהם חיים עכשיו. יש פיצוצים אדירים כל הזמן מעזה, הכול יכול לקרות. אני האמא הפשוטה שמחכה להם".

בקרוב נציין עוד ראש השנה ללא החטופים. על כך סיפרה בעצב: "זה לא יהיה חג. זה רק עוד יום, עוד ארוחה. אני רוצה את דוד שלי מחובק עם אשתו והבנות, ואת אריאל עם ארבל (יהוד). ואיתנו".

לבסוף, בחרה למסור לשני בניה חיזוקים: "דוד שון שלי, אריאל פפיטו שלי. תהיו חזקים. אנחנו עושים הכול כדי להחזיר אתכם. אוהבת אתכם, מחכים לכם כל כך הרבה. אני רוצה לחבק אתכם. כולם אוהבים אתכם, איתן, לוקאס, הבנות והנכדים, החברים. תמשיכו להיות חזקים ואנחנו נראה אתכם בקצה המנהרה, יש שם אור. חיבוק מאמא".