שורדת השבי מירב טל: "הבניין רעד מהפצצות צה"ל - כל דקה שם היא גיהינום"

שורדת השבי מירב טל התייחסה לתחילת התמרון של הקרקעי של צה"ל ברצועה: "מתעללים במשפחות". רוחמה בוחבוט, אימו של אלקנה החטוף בעזה: "בושה שהבן שלי עדיין לא כאן. אני לא בראש השנה, לא בסוכות - אני רוצה את הבן שלי"

שורדת השבי מירב טל, שנחטפה יחד עם בן זוגה יאיר (יאיא) יעקב ז"ל וילדיו, התראיינה היום (שלישי) לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב' והתייחסה להתפתחויות בעזה ולתחילת התמרון הקרקעי בעיר כשברקע ישנם 48 חטופים ברצועה. "אני מצפה לנס, כי כבר קשה לסמוך על מעשים", אמרה טל, ששבה לביתה לאחר 53 ימים בשבי חמאס וקראה: "שהחטופים כבר ייצאו, והחיילים כבר לא יהרגו, ושנחזור להתלונן על הכביסה ועל הקניות - על הדברים הטריוויאליים של החיים".

מירב, שנחטפה מניר עוז ושוחררה יחד עם ילדיו של יאיר - יגיל ואור, הביעה דאגה מהלחימה הנוכחית בעיר עזה. "אני זוכרת בתקופתי את תחושת ההפצצות של צה"ל. התחושה היא נוראית. הבניין פשוט זז, ממש זז מימין לשמאל. והשריקות של הטילים והרעש העוצמתי", היא מתארת.

טל הסבירה: "כל דקה בשבי זה להיות בחרדה קיומית. אין לך החלטה על שום דבר חוץ מהמחשבות. מישהו יחליט עליך מתי לאכול, מתי לצאת לשירותים, מתי להתקלח, אם בכלל. אין לך החלטה בסיסית על הגוף שלך. זה פשוט אימה הכי גדולה שחוויתי בחיים".

היא הוסיפה כי בניגוד לפיגוע רגיל שנמשך שעות ספורות, "פה זה מתמשך. אותה תחושה של פחד מתמשכת יום, יום, יום, יום. אנשים לא מבינים מה זה כל דקה להיות בשבי. כל דקה זה נצח, זה גיהנום".

"אחרי שבעה באוקטובר אני ממש לא סומכת. בעוטף לא ידענו כלום, הרגשנו בטוח. זו הייתה תקיפה איומה נגד אזרחים, טבח לאנשים. ואף אחד לא הציל אותנו. זאת הפקרה. אין יותר הפקרה מזה", שיתפה טל וקראה. "מרגישה שמאתנו בעצם ממשיכים להתעלל במשפחות, בנו. במקום לסיים את כל הסאגה הזאת של החטופים, תעשו אחר כך מה שאתם רוצים. אני אשמח שתשטחו את עזה, אבל קודם כל תחזירו את החטופים. בא לך שהממשלה תעצור הכל, אבל הכל. פשוט תשב 24/7 ותחשוב איך להציל את הנשמות שמוחזקים בעינויים".

לקראת ראש השנה, כשעדיין 48 חטופים נמצאים בשבי, מירב פונה אליהם: "לחטופים - לשרוד עוד קצת. כל הזמן להגיד, עוד קצת וזה נגמר. זאת הבטחה, זה יגמר. כמו שאנחנו חזרנו, גם הם יחזרו".

למשפחות היא אומרת: "אין לי מה לומר על הסבל שלהם. הכוח שיש להם זה פשוט הישרדות, רצון להציל את הילד שלך, את אבא שלך. אבל לראות אותם תמיד קשה. כמה אפשר לסבול? סבל מתמשך".

מירב מסכמת: "העולם שלי נספר מהשביעי באוקטובר. אני כבר לא זוכרת מה היה לי לפני. זה עצוב, באמת עצוב. אני מרגישה התעללות".

מוקדם יותר, רוחמה בוחבוט, אמו של אלקנה החטוף, אמרה בקול שבור לתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב': "אני מאשימה את עצמי, איך נתתי לזמן לעבור ככה?"

לדבריה, כמעט שנתיים עברו מהחטיפה של בנה אלקנה בוחבוט והיא מתמודדת עם רגשות אשמה כואבים ותחושת חוסר אונים מוחלטת. "בושה שהבן שלי עדיין לא כאן. אין לי מה להגיד לנתניהו, הוא יודע הכול", היא המשיכה. "כולם אטומים, כולם התנתקו. כל אחד מושך לכיוון אחר - הדרג הביטחוני אומר כך, הדרג הביטחוני אומר אחרת. אני מנסה לחבר בין הדברים כדי להבין, אבל אני לא מצליחה".

לדבריה, הכאב שלה משתקף בכל היבט של חייה היומיומיים. "אני לא בראש השנה, לא בסוכות. איפה השולחן שלי עם המטעמים שלי? אני לא מסוגלת לחשוב על זה. אני לא מתפקדת. אני רוצה את הבן שלי. אני מבטיחה לך כשהוא יחזור, אפתח שולחן עד לא ידע".

חמאס נערך להעביר חטופים מהמנהרות אל מעל הקרקע

בכאן רשת ב' פרסמנו אתמול לראשונה כי חמאס נערך להוציא חטופים מהמנהרות ולהעבירם אל מעל הקרקע במטרה לשבש את המבצע לכיבוש העיר עזה. על פי מקורות פלסטינים ברצועה, חלק מהחטופים כבר מוחזקים בבתים וחלק באוהלים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה לפרסום ברשת החברתית שלו Truth וכתב: "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת. זו זוועה אנושית כמותה מעטים ראו אי פעם בעבר. אל תתנו לזה לקרות. שחררו את כל החטופים עכשיו" .

בחמאס מינו לאחרונה כמה מפקדים בכירים שינהלו את הלחימה בשטח. על פי גורמים פלסטינים, ארבעת הבכירים הם עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית; ראא'ד סעד, ראש אגף המבצעים; מוחמד עודה, ראש אגף המודיעין ומהנד רג'ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת עזה, שמגיע מחמולה שמזוהה מאוד עם חמאס ויושבת גם בשג'אעייה ובתופאח.