היועמ"שית כשהשר לוין באולם: "קריאה שלא לכבד צו שיפוטי - ריסוק הדמוקרטיה"

השופט עמית נגד השר לוין: הרשות השופטת אינה רכושו של אף אדם. היא פועלת בשירות הציבור - ועבורו בלבד • מבקר המדינה לשעבר בשלב ההתכנסות: "צריך ועדת חקירה ממלכתית"

טקס פרישתו של שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון התקיים היום (חמישי) בנוכחות בכירי מערכת המשפט.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר כי הרשות השופטת עובדת אך ורק למען הציבור, ויש לשמור על עצמאותה. "הרשות השופטת אינה רכושו של אף אדם, היא פועלת בשירות הציבור ועבורו בלבד", אמר השופט עמית. "רשות שופטת עצמאית היא רכיב הכרחי במארג האיזונים והבלמים הדמוקרטיים, ובידיה הסמכות וגם האחריות להגן על הפרט ועל הציבור מפני פגיעה שלא כדין בזכויותיו, בין מצד פרטים אחרים ובין מצד השלטון".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אמרה בטקס כי אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בעצמאות השיפוטית, ובניסיון להלך אימים על היושבים בדין. "חמורות מכל אלה הן קריאות גורמים בכירים ברשות המבצעת כי אין בכוונתם לכבד צוים שיפוטיים", הוסיפה בהרב מיארה. "זאת לא קריאה לרפורמה אלא לריסוק הדמוקרטיה".

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית פתח את טקס הפרישה על ידי הצגת כל הנוכחים, ולאחריו נאם שר המשפטים יריב לוין - שלא התייחס בדבריו לעמית כנשיא.

שופט העליון הפורש יוסף אלרון, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שר המשפטים לוין אמר כי פרישתו של שופט בית המשפט העליון אלרון מותירה חלל עצום. בנאומו הצביע השר לוין על החוסר בהרכב שופטי בית המשפט העליון. "עם פרישתך היום פוחת מספר שופטי בית המשפט העליון ל-11", אמר. "גיוון המערכת ומינוי שופטים בעלי רקע והשקפת עולם שונים זה מזה, הם הנתיב להשלמת הרכב בית המשפט העליון, בדרך שתוסיף לו עוצמה מקצועית, ותשיב לו את אמון הציבור".

למרבה הצער, אנו חיים בתקופה של שסע וקיטוב בחברה הישראלית", אמר שופט העליון היוצא יוסף אלרון. "אני תקווה כי בית המשפט העליון יתרום את תרומתו לאיחוי הקרעים בחברה, בפסיקה אשר תגשר על הפערים והמחלוקות המובאים לפתחו".

מבקר המדינה לשעבר, יוסף שפירא, אמר לכאן חדשות בשלב ההתכנסות לקראת הכנסת כי לדעתו "זה יהיה ראוי" להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוא מתח ביקורת מרומזת על מבקר המדינה הנוכחי אנגלמן: "יש כאלה שעושים את זה בצורה מקצועית, ויש כאלה שיושבים בימי שישי ומספרים לחבר'ה. הציבור יודע, מבין, יותר חכם מכולנו".

מבקר המדינה לשעבר יוסף שפירא ל-@almog_tamar, מעביר ביקורת מרומזת על אנגלמן, ותומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית: "חושב שזה ראוי" pic.twitter.com/GqSZaZhG2E — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2025

השופט אלרון מונה לבית המשפט העליון ב-2017, מינויו לתפקיד אושר בידי שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ובתמיכת השר לשעבר משה כחלון וקידום מועמדותו על ידי ראש לשכת עורכי הדין דאז, אפי נוה. בדיון שנערך בנושא פסילת מינויו של דרעי לשר, אלרון היה השופט היחיד שהתנגד לפסילת המינוי, נגד 10 שופטים שהסכימו לה.

לימים, סיפר נוה על תהליך מינויו של השופט יצחק אלרון לבית המשפט העליון: "כשהצגנו אותו לעליון חשבנו שהמערכת תחבק אותו, פתאום אני רואה שמעקמים פנים ואז עלתה הטענה שהוא 'לא קורץ' ולא הבנתי במה הוא פחות טוב. אמרתי לנשיאה מבחינתי לא קורץ זה לא קורץ מהמוצא הנכון".

לקראת פרישתה של נשיאת העליון אסתר חיות בשלהי 2023, אלרון הודיע באופן רשמי כי בכוונתו להתמודד על תפקיד נשיא בית המשפט העליון לאחר פרישת השופטת חיות. בכך קרא אלרון תיגר על שיטת הסניוריטי לפיה אמור לכהן בתפקיד השופט עם הוותק הגדול ביותר בבית המשפט העליון, יצחק עמית.

השופט אלרון דבק במועמדותו לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, גם כשהציע לו השר לוין להתמנות לנציב תלונות הציבור על שופטים. בתגובה רשמית שנמסרה מטעמו אז באמצעות דוברות הרשות השופטת נאמר כי: "השופט אלרון הציג את מועמדותו לכהונת נשיא בית המשפט העליון, דבק במועמדות זו וממתין לזימונו לוועדה לבחירת שופטים, ומכל מקום בדעתו לסיים את כהונתו בבית המשפט העליון בהגיעו לגיל הפרישה על-פי דין ובשלב זה אינו שוקל מועמדות לכל תפקיד אחר".