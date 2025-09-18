אימה של השרה מאי גולן נחקרה במשטרה; חשודים נוספים שוחררו ממעצר

רימונה, אימה של השרה גולן, שתקה ולא שיתפה פעולה עם החוקרים, ועזבה את המקום עם ביתה כשיצאה לשירותים לפני סיום החקירה. המקרה הועבר לבחינת היועמ"שית והפרקליטות • כפי שפורסם אתמול בכאן חדשות, המשטרה שחררה שניים מהעצורים

באמצע החקירה: מאי גולן מילטה את אימה מתחנת המשטרה

אימה של השרה מאי גולן, רימונה, עזבה את חקירתה במשרדי יחידת להב 433 בלוד. החקירה הסתיימה לפני מיצויה, לאחר שהשרה מילטה את אימה מתחנת המשטרה: רימונה יצאה להתפנות, והשרה גולן, שהגיעה למקום, תפסה בידה והוליכה אותה החוצה. המקרה הועבר לבחינת היועמ"שית והפרקליטות.

רימונה שתקה במהלך החקירה ולא שיתפה פעולה עם החוקרים. קצינים בכירים במשטרה אמרו לכאן חדשות כי היא נחקרה על מסמכים ועל נכסים שרשומים על שמה. היא מוגדרת "מעוכבת לחקירה", ואין בכוונת החוקרים לבקש לעצור אותה.

בהודעה שפורסמה היום (חמישי) מטעם השרה מאי גולן נכתב: "לאחר כשעה של חקירה, (רימונה) הייתה נסערת ורעדה בכל חלקי גופה, והשרה גולן לקחה אותה באופן מיידי לביתה להתאושש והזמינה לה רופא. כל טענה אחרת היא שקר מוחלט. צוות מד"א שבדק את רימונה בביתה, קבע כי לחץ הדם שלה עלה עקב סטרס עמוק, ושעליה להימנע מעוד התקפי לחץ כאלה שמסכנים את בריאותה הרעועה".

מוקדם יותר הבוקר, כפי שפורסם אתמול בכאן חדשות, המשטרה שחררה שניים מהעצורים שיישארו במעצר בביתם עד 21 בספטמבר. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של בעלה של ראש לשכתה של גולן החשוד שהחזיק מעבדת סמים בביתם.

החקירה עוסקת בחשד שעובדי המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה ונוספים היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, בשימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, בהעסקה פיקטיבית ובהסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין. גולן עצמה זומנה לחקירה אך הודיעה שלא תתייצב.