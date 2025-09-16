בעלה של ראש הלשכה של מאי גולן על מעבדת הסמים שנמצאה בביתם: "אמרתי לה שזאת הפתעה"

ראש הלשכה ובעלה הם שניים ממקורבי השרה שנעצרו אתמול בחשד לשימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי. החשוד טוען כי אשתו לא ידעה דבר על מעבדת הסמים שאותרה בביתם, וכי בשל מעמדה הציבורי בחר לגדל סמים בעצמו במקום לרכוש אותם מעבריינים

גרסת בעלה של ראש הלשכה של מאי גולן על מעבדת הסמים בביתם

יממה אחרי הפשיטה על משרדי השרה מאי גולן ומעצר מקורביה, הערב (שלישי) נחשפת במהדורת כאן חדשות גרסתו של בעלה של ראש הלשכה של השרה, שבביתם ביבנה נמצאה מעבדת סמים.

פרשת מאי גולן: בעלה של ראש לשכת השרה מכחיש שאשתו ידעה על מעבדת הסמים בביתם וטוען - "אמרתי לה שזה שיפוץ בהפתעה לקראת הלידה, היא לא ידעה שום דבר" | @shelleytap עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/lX77t0O5Tn — כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2025

ראש הלשכה של גולן ובעלה, מור ביטון, נעצרו אמש שניהם במסגרת חקירת ההונאה המתנהלת בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה.

בעלה של ראש הלשכה טען בחקירתו כי אשתו לא ידעה דבר על מעבדת הסמים שאותרה בדירתם המשותפת. "אמרתי לה שלקראת הלידה הצפויה אני עושה לה שיפוץ בהפתעה. סגרתי את החדר כדי שלא תיכנס בגלל השיפוץ", טען החשוד. לדבריו, "היא לא ידעה שום דבר וחשבה שהכל קשור לשיפוץ לקראת הלידה".

ביטון שב וטען בחקירותיו כי כל הסמים נועדו לשימוש עצמי בלבד וכי בשל מעמדה הציבורי של אשתו לא רצה לחבור לעבריינים ועל כן גידל אותם בעצמו. עם זאת, לביטון הרשעות קודמות בתחום אחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

מעצרו הוארך עד יום חמישי. במסגרת החקירה, אותרו סמים גם ברכב השייך למשרד ראש הממשלה. חקירת שאר המעורבים תישאר בלהב 433.

אמש כאמור עצרו שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 מספר מקורבים לגולן. השרה לשוויון חברתי זומנה לחקירה באזהרה, אך הודיעה כי לא תתייצב. במקום זאת, הגיעה השרה לבית המשפט לתמוך בעורך הדין אהוד גבאי המקורב לה - שחשוד בעבירות מרמה. נציגת המשטרה בדיון כינתה את גבאי "ציר מרכזי" וטענה כי הוא פעל בדרכים מגוונות להוצאת כספים במרמה. גבאי שימש בעבר כיועצה הפרלמנטרי של השרה גולן. הוא נעצר בביתו ובמסגרת מעצרו פשטו על המשרד.