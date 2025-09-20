כך הפך מפגע סביבתי לתירוץ לקדם את פרויקט "החלת הריבונות" ביו"ש

בעקבות פנייה לשרה לאיכות הסביבה בנושא שריפת הפסולת ברשות הפלסטינית, סילמן סיפרה ל"כאן בסביבה" כי היא פועלת ל"החלת ריבונות סביבתית" בכפרים הפלסטיניים. לדבריה - מדובר דה-פקטו בריבונות ביהודה ושומרון

כך הפך מפגע סביבתי לתירוץ לקדם את "החלת הריבונות" ביו"ש

ראש המועצה של שוהם, דפנה רביד רבינוביץ', התלוננה באחרונה על ריחות שהגיעו לשטח המועצה בעקבות שריפה זבל מעבר לקו הירוק. התופעה של שריפת זבל בכפרים ברשות הפלסטינית, בעיקר בחודשי הקיץ, אינה חדשה ומטרידה כבר שנים ארוכות את כל יישובי קו התפר.

בריאיון עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ששודר הערב (שבת) ב"כאן בסביבה", התבקשה להתייחס לנושא. סילמן השיבה כי המשרד מודע לבעיה ופועל לפתרונה: "באמצעות החלת ריבונות סביבתית כדי לקיים את חוק הניקיון וחוק אוויר נקי". לדברי השרה, "ריבונות סביבתית היא דה-פקטו ריבונות ביהודה ושומרון". גם יו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הודה בתוכנית כי אכן קיים עניין בהחלת ריבונות סביבתית כדי לייצר ריבונות בפועל.

בריאיון אמרה סילמן כי היא: "פנתה לשר סמוטריץ', העניין הזה חונה אצלו". סמוטריץ' מכהן כזכור גם שר האוצר וגם כשר במשרד הביטחון האחראי על מנהלת ההתיישבות.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "משרד האוצר הוא לא משרד מבצע. באחריות המשרד המבצע (המשרד להגנת הסביבה) לקדם את הצעת המחליטים ודרישותיה התקציביות מול משרד האוצר".

ממנהלת ההתיישבות נמסר: "מבחינתנו הנושא גמור וניתן להתקדם מיידית, טיוטת הצעת מחליטים נמצאת במשרד להגנת הסביבה מעל חודשיים".