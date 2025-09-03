באמירויות מאיימים: תוכנית הסיפוח של סמוטריץ' - עילה לקריסת הסכמי אברהם

באבו דאבי מזהירים שמהלכי הסיפוח שמקדם שר האוצר ביו"ש יפגעו את היחסים עם ישראל. סמוטריץ' צפוי לדרוש להכריז על ריבונות ב-82% מהשטח בישיבה שתיערך מחר אצל ראש הממשלה בהכנה להכרה הבינ"ל במדינה פלסטינית

בכירה במשרד החוץ של איחוד האמירויות, לנה נוסייבה, תדרכה היום (רביעי) מספר כלי תקשורת בין-לאומיים כי מהלכי סיפול בגדה המערבית יערערו את הסכמי אברהם. "אי אפשר לתת לקיצוניים להכתיב את המדיניות", לשון המסר שביקשה להעביר לממשלה בישראל.

בתוך כך, דיפלומט אמירתי אמר הערב לכאן חדשות בעילום שם כי אם ישראל מעוניינת ביחסים עם מדינות במזרח התיכון, סיפוח הוא מהלך שגוי שיפגע בוודאות ביחסים בין ישראל לאמירויות. "סיפוח הוא לא הנתיב הנכון", אמר.

עיתונאי בכלי תקשורת אמירתי מרכזי אמר לכאן חדשות כי נראה שהמסרים האלה הם גם סוג של תגובה להצעה הטרייה של שר האוצר סמוטריץ' להתחיל במהלכי סיפוח. לדבריו, הציפייה באבו דאבי היא שישראל הרשמית ונתניהו יבהירו את העניין ויורידו אותו מסדר היום כיוון שהוא יחריב את הסכמי אברהם.

סמוטריץ' דרש ריבונות ביו"ש - זו התשובה שהוא צפוי לקבל

מחר יתקיים דיון הכנה לקראת ההכרה הבין-לאומית במדינה פלסטינית באו"ם אצל ראש הממשלה. זאת, אחרי שסמוטריץ' כבר הציג את כוונותיו לקדם החלת ריבונות ישראלית על שטחי יהודה ושומרון.

סמוטריץ' ידרוש להכריז על ריבונות ב-82% מיהודה ושומרון כצעד מקדים. כפי שדווח הערב במהדורת כאן חדשות, בצמרת הממשלה מעריכים כי תוכרז ריבונות בהיקף מצומצם מדרישת שר האוצר.

חבר בפורום השרים המתכנס להכרעה בנושא אמר כי החלטה סופית לגבי הצעדים של ישראל תתקבל רק סמוך מאוד להכרזה עצמה על מדינה פלסטינית, וכי מחר לא יתקבלו החלטות כאלו. בדיון מחר אצל נתניהו ישתתפו חוץ מסמוטריץ' גם השרים דרמר, סער, כ"ץ, לוין ובן גביר, וכן בכירי הדרג המקצועי.