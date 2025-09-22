תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים נפטר מחצבת

משרד הבריאות עדכן כי התינוק לא היה מחוסן למחלה. מדובר במקרה התמותה השלישי מתחילת ההתפרצות

תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים נפטר הבוקר (שני) ממחלת החצבת. לפי הודעת משרד הבריאות, התינוק לא היה מחוסן. מדובר במקרה התמותה השלישי מאז התפרצות המחלה בישראל. נכון להיום מאושפזים 24 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל שש שלא התחסנו נגד המחלה. מתוכם שמונה ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ, ואחד על אקמו.

בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי תינוקות בגילי 11-6 חודשים יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא תור בטיפות החלב, זאת בכפוף לקשר משפחתי או חברתי לאנשים שגרים ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת וכן, במידה שמתוכנן ביקור באיזורים אלו.

נכון לעכשיו, ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל, קיימת התפרצות פעילה של חצבת, וניתן להגיע בהם לתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.