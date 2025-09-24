"על אהבה הוא מדבר": המורשת שהשאיר אחריו שחר בוזגלו שנפל בעזה

בערב ראש השנה נפל מ"פ פלוגת השריון שחר בוזגלו בעזה. אשתו עדי סיפרה על התפקיד שלקח על עצמו שחר ("התפקיד שלנו זה לפשר"), ועל האיש שהיה ("הוא היה איש של בית אבל גם איש העולם הגדול, שהיה צריך לעשות דברים גדולים בעולם הזה")

איחוד הקרעים ומציאת הפשרה. זאת הייתה משימתו בעולם של שחר נתנאל בוזגלו בן ה-27 ממגדל העמק, מ"פ פלוגת שריון בגדוד 77, שנפל בעזה בערב ראש השנה.

שחר נתנאל בוזגלו. צילום: באדיבות המשפחה

שחר ועדי, אשתו, הכירו במכינה קדם צבאית לפני שמונה שנים. הם התחתנו באוגוסט בשנת 2023 ובחופה הקריא שחר לעדי: "לפני כמה מאות שנים, במקומות שונים בעולם, היו שתי משפחות שכמעט שום דבר לא היה זהה ביניהן.

השפה, האוכל, התרבות וצורת הלבוש הייתה שונה. אבל דבר אחד היה זהה - געגוע למקום שלא ראו מעולם. מתוך אותו געגוע, מתוך כמיהה עמוקה, אנחנו עומדים כאן היום".

שחר נתנאל בוזגלו ואשתו עדי. צילום: באדיבות המשפחה

עדי סיפרה כי בשנים האחרונות הפערים שנפערו במדינה, בין ימין ושמאל, היו נוכחים גם במשפחתם. שחר היה נוהג להגיד לעדי, "התפקיד שלנו זה לפשר". שחר תמיד חיפש למצוא את המכנה המשותף בתוך הקרע הגדול, שיתפה עדי.

שחר בוזגלו עם אחיותיו התאומות רותם ואביב. צילום: באדיבות המשפחה

"שחר תמיד רצה לרדת לשורש העניין, ולא הסתפק בכותרות או באיזו סיסמה. תמיד הוא המשיך לחקור ולשאול שאלות ולהגיע לתובנות מורכבות, בידיעה שהמציאות היא מורכבת. לא לנסות להשטיח ולפשט", אמרה עדי.

שחר נתנאל בוזגלו. צילום: באדיבות המשפחה

בצבא שחר היה מפקד פלוגת שריון בגדוד 77 שבחטיבה 7. הוא הוביל אחריו אנשים מכל הארץ, מכל העדות והדעות הפוליטיות, ותמיד ניסה לחבר ולא נתן לשוני להשפיע על הצוות. עדי אמרה: "אני רוצה שידעו איזה מאהב הוא היה, איזה איש משפחה, ולצד כל אלו כמה גדול הוא היה. הוא היה איש של בית אבל גם איש העולם הגדול, שהיה צריך לעשות דברים גדולים בעולם הזה".

שחר נתנאל בוזגלו. צילום: באדיבות המשפחה

שחר הותיר אחריו את אשתו עדי, שלפני חודשים בודדים גילה הזוג הצעיר שהיא בהיריון, את הוריו, את שתי אחיותיו, רותם ואביב, שיחד איתו היו חלק משלישיית תאומים, את אחותו הקטנה ירין ושני אחיינים.

שחר נתנאל בוזגלו. צילום: באדיבות המשפחה

"שעה לפני שנפצע ורגע לפני הבשורה הקשה מכל שמו ברדיו את השיר 'ליל חניה' שכתב נתן אלתרמן, ושחר כל כך אהב", סיפרה אשתו עדי. "השדרן סיפר שזה השיר עם הכי הרבה משמעות בשירה העברית", אמרה.

"על אהבה הוא מדבר (בה הוא פותח)

ועל חובה וקרב ועול, הכל בכל

אין הוא אומר את זאת בכל דקויותיה

של השירה, אבל אומר בקול גדול

בלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול" (ליל חניה, נתן אלתרמן)