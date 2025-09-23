הותר לפרסום

רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, מ"פ בגדוד 77, נפל בעזה

רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, מ"פ בגדוד 77, נפל בעזה
רס"ן בוזגלו בן ה-27 ממגדל העמק, נפל במהלך פעילות של אוגדה 36 בעיר עזה כאשר מחבלים ירו טיל RPG לעבר הטנק שלו. שלושת אנשי הצוות שהיו עימו בטנק לא נפגעו
רס"ן שחר נתנאל בוזגלו
רס"ן שחר נתנאל בוזגלו צילום: דובר צה"ל

רס"ן שחר נתנאל בוזגלו בן ה-27 ממגדל העמק, מ"פ בגדוד 77 שבחטיבה 7, נפל בעזה, כך פורסם הבוקר (שלישי). במהלך פעילות של אוגדה 36 בעיר עזה אתמול, ירו מחבלים טיל RPG לעבר הטנק שבו היה רס"ן בוזגלו. בוזגלו נהרג במקום, שלושת אנשי הצוות הנוספים שהיו בטנק לא נפגעו.

כוחות רבים של צה"ל הגיעו למקום התקרית, ובודדו את הגזרה, כשבמקביל הוזנק כלי טייס שירה לעבר נקודות חשודות. רס"ן שחר בוזגלו הוא ההרוג הראשון בעיר עזה מאז שצה"ל החל בכיבוש העיר.

לפני האירוע בו נהרג רס"ן בוזגלו, נפצע באורח קשה קצין צה"ל מחטיבת גבעתי. מחבל שהסתתר בין הריסות מבנה בעיר עזה ניסה לבצע פיגוע ירי ולשגר טיל נ"ט לעבר כוחות צה"ל שהיו במגנן של חטיבה 401 בצפון הרצועה. הפצוע טופל בשטח ופונה במסוק לבית החולים איכלוב בתל אביב. כוחות של חטיבה 401 חיסלו את המחבל.

בשבוע שעבר נפלו רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה, סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה, וסגן ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן, מפקד פלוגה ושלושה צוערים בקורס קצינים, נפלו ברפיח שבדרום רצועת עזה. 

