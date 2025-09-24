תינוקת בת שנה נפטרה ממחלת החצבת לאחר אשפוז של חודשיים

תינוקת בת שנה נפטרה ממחלת החצבת לאחר אשפוז של חודשיים
מדובר במקרה התמותה הרביעי מאז התפרצות המחלה בישראל. התינוקת הייתה מחוברת למכונת אקמו ולפי דוברות בית החולים, המחלות המשניות מהן סבלה כתוצאה ממחלת החצבת הביאו לקריסת מערכות גופה
מחבר ורד פלמן
Getting your Trinity Audio player ready...
בית חולים (אילוסטרציה)
בית חולים (אילוסטרציה) צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90

תינוקת בת שנה נפטרה במהלך החג לאחר שחלתה במחלת החצבת ואושפזה במצב אנוש לפני כחודשיים, כך הודיע היום (רביעי) בית החולים "הדסה עין כרם". מדובר במקרה התמותה הרביעי מאז התפרצות המחלה בישראל.

התינוקת סבלה מקושי נשימתי משמעותי וחוברה למכונת אקמו כאשר אושפזה בטיפול נמרץ לילדים לפני כחודשיים. לפי דוברות בית החולים, המחלות המשניות מהן סבלה כתוצאה ממחלת החצבת הביאו לקריסת מערכות גופה.

לפני יומיים נפטר תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים ממחלת החצבת. לפי הודעת משרד הבריאות, התינוק לא קיבל חיסון למחלה. בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי תינוקות בגילי 11-6 חודשים יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא תור בטיפות החלב, זאת בכפוף לקשר משפחתי או חברתי לאנשים שגרים ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת וכן, במידה שמתוכנן ביקור באיזורים אלו.

ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל, קיימת התפרצות פעילה של חצבת, וניתן להגיע בהם לתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

עוד בנושא

חדר מיון, בית חולים הדסה עין כרם בירושלים

תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים נפטר מחצבת

התפרצות חצבת בישראל?

החצבת ממשיכה להתפשט - ובמשרד הבריאות מודאגים

תגיות |
בחירת העורכת
  • הזוג שעזב את החיים הנוצצים בהוליווד התגייר ועלה לישראל
    מהוליווד לבית שמש: המשפחה שעלתה לארץ - והפכה ללהיט ברשת
  • שרים מאיר אריאל
    מרגש ורלוונטי - גם 25 שנה אחרי מותו | שרים מאיר אריאל
  • חילונים, חרדים - ותורי ענק: איך נראה לילה בסופר רגע לפני ראש השנה?
    איך נראה לילה בסופר רגע לפני ראש השנה?
  • קובי אוז
    את לא רואה שאת תקועה? קובי אוז מכין אותנו לראש השנה
  • ״יום ראשון ששוברים דברים בבית ספר, גו״: הטרנד בטיקטוק שמעודד ונדליזם
    "בראשון שוברים דברים": הטרנד שמעודד להרוס את בית הספר

אולי יעניין אותך