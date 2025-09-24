תינוקת בת שנה נפטרה ממחלת החצבת לאחר אשפוז של חודשיים

תינוקת בת שנה נפטרה במהלך החג לאחר שחלתה במחלת החצבת ואושפזה במצב אנוש לפני כחודשיים, כך הודיע היום (רביעי) בית החולים "הדסה עין כרם". מדובר במקרה התמותה הרביעי מאז התפרצות המחלה בישראל.

התינוקת סבלה מקושי נשימתי משמעותי וחוברה למכונת אקמו כאשר אושפזה בטיפול נמרץ לילדים לפני כחודשיים. לפי דוברות בית החולים, המחלות המשניות מהן סבלה כתוצאה ממחלת החצבת הביאו לקריסת מערכות גופה.

לפני יומיים נפטר תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים ממחלת החצבת. לפי הודעת משרד הבריאות, התינוק לא קיבל חיסון למחלה. בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי תינוקות בגילי 11-6 חודשים יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא תור בטיפות החלב, זאת בכפוף לקשר משפחתי או חברתי לאנשים שגרים ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת וכן, במידה שמתוכנן ביקור באיזורים אלו.

ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל, קיימת התפרצות פעילה של חצבת, וניתן להגיע בהם לתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.