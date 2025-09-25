בפעם השלישית תוך שבוע: תינוק בן שנה וחצי מת מחצבת

התינוק שמת מהמחלה לא היה מחוסן. זהו מקרה התמותה החמישי מחצבת מאז תחילת ההתפרצות - כולם מתחת לגיל שנתיים וחצי

משרד הבריאות עדכן היום (חמישי) כי תינוק לא מחוסן בן שנה וחצי מירושלים מת ממחלת החצבת. לפי הודעת משרד הבריאות, זהו מקרה התמותה החמישי מחצבת מאז תחילת ההתפרצות - כולם מתחת לגיל שנתיים וחצי, שלושה מהם נפטרו השבוע.

במשרד הבריאות הזהירו כי "חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאוד, מסכנת חיים - עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים. חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

במשרד הבריאות ממליצים לחסן את כלל הילדים בגיל שנה ובגיל שש ומזהירי כי במקומות עם התפרצות יש להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, בנוסף המליצו לחסן חיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6-11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

לפי ההודעה, איזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת ואשדוד. במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים. נכון להיום מאושפזים 21 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא התחסנו נגד חצבת. מתוכם 6 ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ.

"לקראת החג חשוב להימנע מהתכנסויות למי שחש ברע בכדי לא להדביק אחרים", הזהירו במשרד הבריאות.

נזכיר כי אמש תינוקת בת שנה נפטרה במהלך החג לאחר שחלתה במחלת החצבת ואושפזה במצב אנוש לפני כחודשיים, כך הודיע בית החולים "הדסה עין כרם". התינוקת סבלה מקושי נשימתי משמעותי וחוברה למכונת אקמו כאשר אושפזה בטיפול נמרץ לילדים לפני כחודשיים. לפי דוברות בית החולים, המחלות המשניות מהן סבלה כתוצאה ממחלת החצבת הביאו לקריסת מערכות גופה.

לפני שלושה ימים, נפטר תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים ממחלת החצבת. לפי הודעת משרד הבריאות, התינוק לא קיבל חיסון למחלה. בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי תינוקות בגילי 11-6 חודשים יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא תור בטיפות החלב, זאת בכפוף לקשר משפחתי או חברתי לאנשים שגרים ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת וכן, במידה שמתוכנן ביקור באיזורים אלו.





