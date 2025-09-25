כתבי אישום נגד ארבעה מעורבים צפויים לגשת בימים הקרובים. החשוד המרכזי - תושב המרכז בשנות ה-60 לחייו, הגיע לאזור כשהוא מחופש, השליך חומר מסויים לתוך הפח והצית אותו. תושבים נאלצו להתפנות לבתיהם באותו הבוקר, ונזק נגרם לרכוש בלבד

כתבי אישום ראשונים צפויים לגשת במהלך הימים הקרובים נגד ארבעה מעורבים בחשד להצתה בשכונת רחביה בתחילת החודש, במהלך יום הפגנות מרוכז בעיר. במקביל, המשטרה פרסמה היום (חמישי) תיעוד של רגעי ביצוע המעשה, כשהחשוד המרכזי - מחופש. לצד זאת, נמשכת חקירת החשודים הנוספים שעודם עצורים בפרשייה.

הגיע עם זקן מזויף וכובע - והבעיר את האש: תיעוד מהצתת הפח סמוך למעון רה"מ בירושלים

כזכור, באותו בוקר, התקבלו דיווחים על מספר פחים וצמיגים בוערים שכתוצאה מהבערתם, נגרם נזק כבד לרכב שחנה במקום ואף פונו מספר תושבי בניינים סמוכים. באירוע לא היו נפגעים, אך אחד החשודים כמעט ונפגע בעצמו. במסגרת החקירה, נאספו ממצאים רבים ביניהם בין היתר תיעודי מצלמות אבטחה באזור.

כבר באותו היום נעצר חשוד, תושב המרכז בשנות ה-60 לחייו. על פי ממצאי החקירה, החשוד הגיע לאזור היעד כשהוא מחופש - עם כובע על ראשו וזקן על פניו. בשלב מסוים, הוציא משקית שאחז בידו חומר מסוים אותו השליך לתוך הפח ואז הצית את תוכן הפח.

תושבת רחביה שמיכל אשפה הוצת מתחת לביתה, נעמי לאוב: "אנחנו רגילים להרבה מחאות, אבל זה היה מאוד מפחיד. אני רואה את הכאב של המשפחות, גם לנו כואב הלב ואנחנו רוצים את כל החטופים בבית עכשיו, אבל לא נראה לי שזו הדרך"



צילום: מוטי כהן

מיד לאחר ההצתה, עזב החשוד את המקום במהרה, תוך שהסיר את הזקן מפניו והשליך את זה יחד עם הכובע שהיה על ראשו לעבר שיחים סמוכים והמשיך בדרכו, וכעבור שעות אותר על ידי שוטרי מחוז ירושלים כאמור, ונעצר.

עוד נודע במסגרת החקירה, על זהותם של מספר מעורבים נוספים וכי אלו פעלו תחת מעטה חשאיות ובאופן מאורגן. השלושה נעצרו בהמשך החודש ובהם: תושב הרצליה בשנות ה-60 לחייו; תושב תל אביב ותושב מועצה אזורית חוף אשקלון בשנות ה-50 לחייהם.

לאחר שחוקרי תחנת מוריה השלימו בימים האחרונים את פעולות החקירה בעניינם תוך גיבוש תשתית ראייתית למעשיהם, הוגשה הבוקר הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז ירושלים על הכוונה להגיש נגד ארבעת החשודים כתב אישום בימים הקרובים.