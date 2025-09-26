מישל קדוש הוא החשוד ברצח בת זוגו לשעבר מירן ביתן בכביש ליד שדרות

מישל קדוש, מירן ביטן
מישל קדוש, מירן ביטן

מישל קדוש, תושב שדרות בן 54, הוא החשוד ברצח אתמול (חמישי) של בת זוגו לשעבר מירן ביתן, בת 37, בכביש 334 סמוך לחוות שקמים שליד שדרות.

מעצרו של קדוש הוארך הבוקר בעשרה ימים. הדיון בהארכת מעצרו התקיים בהיעדרו. קדוש מונשם ומורדם בבית החולים סורוקה, לאחר שעל פי החשד ניסה להתאבד לאחר שירה למוות בביתן.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי על פי חקירה ראשונית קדוש עקב אחרי ביטן ובקרבת חוות השקמים נגח את רכבה. מייד לאחר מכן ירה לעברה כמה קליעים. ביטן נפצעה אנושות, רכבה הידרדר לשולי הכביש, וצוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותה לסורוקה, שם קבעו את מותה.

מזירת הרצח, נסע קדוש מספר ק"מ ובכניסה לקיבוץ רוחמה, ירה בעצמו בניסיון לשים קץ לחייו. כוחות מד"א העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו במצב קשה ויציב לבית החולים סורוקה. במשטרה חושדים כי קדוש תכנן את המעשה מראש והשיג אקדח, לאחר שרישיון הנשק שהיה לו פג מזמן. כלי הנשק שנתפס ברכבו אינו שייך לו ולא משויך לרישיונו. החקירה הועברה ליחידה המרכזית לכיש.

בני הזוג חיו בנפרד בשדרות. לכל אחד מהם ילדים מנישואים קודמים - לביטן ילד בן עשר, ולקדוש שלושה ילדים.

מדובר ברצח שלישי של אישה בתוך שמונה ימים: בערב החג נרצחה בירושלים חביבה ושדי, בשבוע שעבר נרצחה ברמלה וופא אבו גאנם ולפני כשבועיים נרצחה  בירושלים הודיה פדידה, בידי הגרוש שלה, בעודה בהיריון.

