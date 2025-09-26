נאום נתניהו יושמע בעזה - משפחות חטופים ולוחמים תקפו

משפחות חטופים והורי לוחמים מתחו ביקורת על ההחלטה להשמיע את הנאום ברצועה: "התעללות פסיכולוגית בחטופים, סיכון חייהם של חיילים". בעקבות הביקורת הצהיר נתניהו כי הרמקולים יוצבו בשטח ישראל, אך חיילים העידו: "ליווינו את המשאיות לעומק השטח"

בצה"ל ישמיעו היום (שישי) בתוך רצועת עזה את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם באמצעות רמקולים - כך אישרו בשיחה עם כאן חדשות מקורות המעורים בנושא. הסיבה למהלך לא ברורה. לפי אחד הגורמים, נתניהו ידגיש בנאומו את זוועות טבח 7 באוקטובר. בצה"ל מסרבים להתייחס לנושא, ואומרים כי מדובר בהחלטה של הדרג המדיני. המבצע כונה בצה"ל "הצעקה".

משפחות חטופים הביעו ביקורת על ההחלטה. "במקום לעזתים, ארצה שידבר למי שמשוועים לקול של תקווה - החטופים והלוחמים", כתבה לישי מירן-לביא, אשתו של החטוף עמרי מירן, בפוסט ברשת X שבו פנתה אל ראש הממשלה. "אם כבר הציבו רמקולים, אשמח להעביר הקלטה שלי לעמרי, כדי לומר לו ולכל החטופים והלוחמים שעם ישראל נלחם עליהם ורוב ברובו המוחלט הסכם שיחזיר אותם הביתה ויסיים את הלחימה", הוסיפה.

ענת אנגרסט, אמו של החייל החטוף מתן אנגרסט, פנתה גם היא אל ראש הממשלה. "נתניהו, מתן שלי והחטופים נוספים עשויים לשמוע אותך היום. כל משפט מלבד 'הגעתי לארצות הברית לחתום על עסקה שמחזירה את כולכם הביתה' הוא בגדר התעללות פסיכולוגית עבורם".

הורים לעשרות לוחמים בעזה שלחו מכתב לרמטכ"ל ולשר הביטחון בדרישה לחדול מכל פעולה הקשורה בכך. "מדובר בפעולה שדורשת חיכוך עם אוכלוסיה ומסכנת באופן מובהק את חיי ילדינו הלוחמים", כתבו ההורים. "מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל לא היה כזה זלזול בחייהם של לוחמים. המלחמה שמתקיימת בעזה חייבת להסתיים ואין לה הצדקה".

בעקבות הביקורת פרסם משרד ראש הממשלה הודעה. "כחלק מהמאמץ ההסברתי, המשרד הנחה גורמים אזרחיים בשיתוף פעולה עם צה"ל להציב רמקולים על גבי משאיות בצד הישראלי של גבול על זה בלבד", נכתב. "ראש הממשלה הורה לוודא במפורש שפעילות זו לא תסכן את חיילי צה"ל".

אולם, לוחמים בעזה טענו כי הודעת נתניהו שקרית וכי הרמקולים הוצבו בתוך שטח הרצועה. לוחם מגדוד שריון שמבצע משימות עם אוגדה 99 אמר בשיחה עם כאן חדשות: "קיבלנו מוקדם בבוקר משימה לאבטח כניסה של משאיות עם רמקולים לתוך הרצועה, כמה שיותר קרוב לאוכלוסייה פלסטינית, כדי שישמעו את נאום נתניהו בעצרת האו"ם. ליווינו משאיות לעומק השטח, ההודעה שהרמקולים הוצבו בגבול הרצועה - אינה נכונה".