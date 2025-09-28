כתבי האישום נגד ארבעה מהמעורבים בהצתת הפחים ברחביה

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשו היום (ראשון) כתבי האישום נגד ארבעה מהמעורבים בהצתת הפחים בשכונת רחביה בירושלים ביום המחאה בתחילת החודש.

לאחד מהם, ששמו עדיין אסור בפרסום, מיוחס שעמד בראש ההתארגנות והכווין והפעיל את יתר הנאשמים. הנאשמים האחרים עדכנו אותו לאחר ביצוע ההצתות בכתב האישום נגדו תואר כי התביעה איננה יודעת במדויק מי הצית את הפח ברחוב חרל"פ שהוביל לשריפת הרכב.

לנאשם מיוחסות עבירות של הצתה היזק בזדון, חבלה במזיד לרכב ושיבוש הליכי משפט.

מדובר בהצתות של פחים שהתרחשו במהלך המחאה נגד הממשלה. ב-3 בספטמבר במהלך יום מחאה בירושלים, פעילי מחאה הבעירו צמיגים סמוך למעון ראש הממשלה בשכונת רחביה.

מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו כמה כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים, ללא נפגעים באירוע. תמר, שרכבה נשרף באירוע, סיפרה לכאן חדשות: "הוציאו פיזית אנשים בתחתונים לרחוב בגלל הסכנה. אין קשר למחאה, זו סכנת נפשות".