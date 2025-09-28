התייקרות של 7 אגורות: מחיר הדלק יעלה באוקטובר 7.23 ש"ח לליטר

בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, כך שהמחיר המרבי לליטר בנזין 95 בשירות עצמי יעלה 7.23 ש"ח לליטר - עלייה של 7 אגורות לעומת ספטמבר
מילוי דלק ברכב
מילוי דלק ברכב צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

משרד האנרגיה והתשתיות עדכן היום (ראשון) כי מחירי הדלק לחודש אוקטובר 2025 יתייקרו ב-7 אגורות לעומת חודש ספטמבר. בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי (1.10.2025), יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק, כך שהמחיר המרבי לליטר בנזין 95 בשירות עצמי יעלה 7.23 ש"ח לליטר.

תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם. כמו כן, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת לא יעלה על 6.13 ש"ח לליטר, עלייה של 6 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות, ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "עליית המחיר נובעת מעליה במחיר בין-לאומי וכן מעליה בשער הדולר. מחיר הבנזין הבין-לאומי עלה במהלך החודש ב-2% ושער החליפין של הדולר עלה ב-1.2% ביחס לחודש קודם. משרד האנרגיה שב וממליץ להשוות מחירים בתחנות התדלוק ומאחל גמר חתימה טובה לכל בית ישראל".

גם בחודש שעבר נרשם זינוק במחיר הדלק, שעלה בין חודש אוגוסט לספטמבר ב-9 אגורות.

