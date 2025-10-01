גבר כבן 70 טבע למוות בעכו

גבר כבן 70 טבע למוות בעכו
הקשיש נמשה מהמים על ידי עובר אורח בחוף לא מוכרז בעיר, לאחר פעולות החייאה נקבע מותו. בהרצליה נמשו 4 בני משפחה מהמים במצב קל, וגבר אחד חולץ במצב קשה ופונה לביה"ח תוך פעולות החייאה
מחבר אורלי אלקלעי
חילוץ טובע בהרצליה
חילוץ טובע בהרצליה צילום: מד"א

גבר כבן 70 טבע למוות היום (רביעי) בחוף לא מוכרז בעכו. זמן קצר לאחר מכן טבעו חמישה בני משפחה בחוף אקדיה בהרצליה, מהם ארבעה חולצו במצב קל ואחד, גבר כבן 40, נמצא מחוסר הכרה.

בעכו דיווח עובר אורח בחוף הבלתי מוכר, סמוך לחוף התמרים, על גבר חסר הכרה במים. עובר האורח משה אותו לחוף, ושירותי ההצלה ביצעו פעולות החייאה אך לבסוף נקבע מותו. פרמדיק מד"א חארת כליב סיפר: "הענקנו לטובע טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה אבל מצבו היה קריטי ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על חמישה בני משפחה שטבעו בחוף אקדיה בהרצליה. ארבעה מהם, בניהם שתי נשים, גבר וילד, פונו לבית החולים איכילוב במצב קל. החמישי, גבר כבן 40, חולץ על ידי סירה של השיטור הימי כאשר הוא מחוסר הכרה. הוא פונה גם הוא לבית החולים תוך החייאה.

