באסף הרופא מודים אחרי תקיפת הסייבר: דלף מידע רפואי

על פי הודעת בית החולים, מבדיקות ראשוניות עולה כי דלף מידע, בין היתר רפואי, מאימיילים שנשלחו אל ומבית החולים. עם זאת, הבהירו כי עוד כפי שדווח אתמול, המתקפה לא פגעה בשירות של בית החולים ויש גישה לכלל המערכות. בהודעה שפרסמו ההאקרים לאחר התקיפה נכתב: "אם תעשו עוד טעות - אתם תושמדו. ביי ביבי ושרה"

יום אחרי מתקפת הסייבר בשמיר אסף הרופא, בבית החולים ובמשרד הבריאות עדכנו היום (שישי) כי מבדיקות ראשוניות עולה כי דלף מידע מאימיילים שנשלחו אל ומבית החולים בתאריך ה-25.9. כמו כן, דלף מידע רפואי שהיה במסגרת האימיילים האמורים.

עוד על פי ההודעה, נכון לעכשיו אין אינדיקציה שבתקיפה דלף מידע ממערכת ניהול המידע הרפואי המרכזית (הקמיליון) והבדיקות בעניין זה יימשכו. עוד הובהר כי כפי שדווח אתמול, המתקפה לא פגעה בשירות של בית החולים ויש גישה לכלל המערכות.

אתמול נמסר ממשרד הבריאות, המרכז הרפואי ומערך הסייבר הלאומי כי במהלך יום כיפור זוהה ונבלם ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר אסף הרופא. על פי ההודעה הראשונית, "המתקפה נבלמה בשלביה הראשונים, אך נבדקת אפשרות של דלף מידע על ידי הגורמים השונים".

תמונות שמפיצים ההאקרים

בבית החולים טענו בתחילה כי הניסיון נבלם, אולם ההאקרים הפיצו מידע רפואי שדלף. בהודעה של התוקפים - שטענו שהם גנבו מידע אישי, מידע פיננסי וקורות חיים מבית החולים - נכתב: "אם תעשו עוד טעות - אתם תושמדו. ביי ביבי ושרה".

במהלך יום הכיפורים: מתקפת סייבר על בית החולים אסף הרופא, ההאקרים שלחו הודעת כופר עם איום על בנימין נתניהו ורעייתו@ittaishick #מהדורתכאןחדשות @MoavVardi pic.twitter.com/x1rLtTDw4O — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2025

קבוצת ההאקרים, שנקראת Qilin, מוכרת כקבוצה מזרח-אירופית רוסית שתקפה לפני כשנה מספר בתי חולים בלונדון. לצד זאת, לא ניתן לקבוע בוודאות אם זה אכן מקום מושבם. מומחי סייבר אומרים כי מדובר בקבוצה שפעילה כ-3 שנים ועובדת באופן של תקיפות כופרה. השנה לבדה הם פרסמו את שמותיהם של כ-500 קורבנות, כאשר הם פועלים במודל של הצפנה ודרישת כופר.

סקטור הבריאות הוא אחד המותקפים בעולם, בשל רגישות המידע שנמצא במערכות הללו, ואפקט הפגיעה בארגוני בריאות. ארגון ממוצע בסקטור הבריאות בישראל חווה בממוצע 2,381 מתקפות סייבר בשבוע, כ-37% גבוה יותר מאשר הממוצע הכללי, כך לפי נתוני חברת צ'ק פוינט. בעולם מספר ההתקפות בממוצע לארגון בסקטור הבריאות דומה לישראל (2,392) וגבוה ב-26% מהממוצע לכלל הארגונים.