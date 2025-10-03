ארגון הטרור הבהיר כי הוא דורש את נסיגת צה"ל מכל שטחי הרצועה

חמאס: מוכנים לעיקרון שחרור כלל החטופים, אך יש לנהל מו"מ

מבזק מיוחד - כאן 11

חמאס הודיע היום (שישי) רשמית כי הוא מסכים לשחרור כל החטופים החיים והמתים בהתאם למה שהוצע בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה, בתמורה לנסיגת צה"ל מכל שטחי הרצועה - ומוכן להיכנס למשא ומתן באופן מיידי בכדי לדון בפרטים.

ארגון הטרור הודיע שוב על הסכמתו למסור את ניהול עזה לגוף פלסטיני של עצמאיים טכנוקרטיים, בהסתמך על הסכמה לאומית פלסטינית ובהתאם לתמיכה ערבית ואסלאמית. נקודה אליה לא התייחס חמאס בתשובתו הוא נושא הפירוק מנשק - שנחשב לבעייתי מבחינת ארגון הטרור.

לגבי סוגיות נוספות שעלו בהצעת טראמפ הקשורות בעתיד עזה וזכויות העם הפלסטיני, העניין קשור בעמדה לאומית קולקטיבית בהסתמך על החוקים וההחלטות הבין-לאומיות הנוגעות לדבר והדבר יידון באמצעות מסגרת לאומית פלסטינית כוללת שחמאס יהיה חלק ממנה.