המתווכות במסר: חמאס יבקש זמן על מנת להשיב חטופים חללים

בישראל מעריכים כי תשובת ארגון הטרור תוביל למשא ומתן אינטנסיבי וצופים שהאולטימטום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יזרז את המענה של ארגון הטרור

בישראל מעריכים כי תשובת חמאס לתוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תוביל למשא ומתן אינטנסיבי במטרה להגיע להסכם שיסיים את המלחמה וישיב את החטופים. כך פורסם היום (שישי) במהדורת כאן חדשות.

כולם מחכים לחמאס: בישראל מעריכים כי האולטימטום של נשיא ארה"ב יזרז את תשובת ארגון הטרור – מה שייתן פתח למשא ומתן אינטנסיבי במטרה להגיע להסכם

ארצות הברית, קטר ומצרים ממתינות לארגון הטרור, כאשר הדד-ליין שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמור לזרז את המענה.

לפי דיווחים, ישנה מחלוקת פנימית בתוך חמאס הכוללות שתי סוגיות שעלולות להוות בעיה בדרך להגעה להסכם: קווי הנסיגה של צה"ל והיעדר התלות בשחרור החטופים - וסוגיית הפירוק מנשק. בתוך כך, מתוך ההסכם האמריקני לא ברורה ההבחנה בין נשק הגנתי לבין נשק התקפי. דבר שמטריד גורמי ביטחון בישראל מכך שהדבר יאפשר לחמאס להשאיר ברשותו אמצעי לחימה.

לפי נתוני מערכת הביטחון, קרוב ל-900 אלף עזתים עזבו את העיר עזה. מדובר בנתון משמעותי, כאשר צה"ל - כך על פי גורמים בכירים - "אינו רחוק מלכבוש את העיר עזה, כולל הליבה". זה צפוי להיות המהלך הבא של הצבא, באם חמאס לא יחזיר תשובה חיובית למתווכות.

המתווכות במסר לישראל: חמאס יבקש זמן נוסף על מנת להשיב חטופים חללים

גורמים בישראל המעורבים במשא ומתן, מעריכים שחמאס ידרוש זמן נוסף, בכל הקשור למועד שחרור כל החטופים - שאמור להיעשות בתוך 72 שעות מרגע החתימה על ההסכם שהציע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך פורסם בחדשות שישי.

המתווכות במסר לישראל: חמאס יבקש זמן נוסף על מנת להשיב חטופים חללים

בניגוד ל-20 החטופים החיים שמוחזקים בידי מחבלי חמאס וג'יאהד אסלאמי - ומיקומם ידוע לארגוני הטרור, בישראל נערכים לכך שחמאס ידרוש זמן נוסף, או נסיגה של כוחות צה"ל, כדי להביא חללים חטופים. מסר ברוח הזו הועבר לישראל בימים האחרונים מצד המתווכות.

בישראל אומרים ששחרור כל החטופים החיים, זה הצורך הדחוף ביותר מאחר וחייהם בסכנה, ויחד עם זאת יש לקבוע דד-ליין ברור לשחרור כל החטופים החללים. בישראל אמרו שייבחנו אפשרות לבצע התאמות בהסכם - במטרה להביא לשחרור כל החטופים בהקדם.

יש עוד נושאים במחלוקת, כמו התפרקות חמאס מנשק, קווי הנסיגה ועוד, ולפחות כרגע צה"ל לא התחיל בשלב העצים לכיבוש ליבת העיר עזה לקראת תשובת חמאס. זאת כדי לתת למתווכות זמן להפעיל לחץ כבד על חמאס שיקבל את העסקה.

בזמן ההמתנה לתשובת חמאס: החשש בצה"ל מפגיעה בחיילים בעיר עזה

גורם צבאי בכיר אמר לכאן חדשות כי 50% מהעיר עזה כבר נכבשה, ומה שנשאר זו השתלטות על מרכז העיר ואזור העיר העתיקה. בצה"ל ישנו חשש כי בעת ההמתנה לתשובת חמאס, הכוחות יישארו נייחים בשטח ויהפכו ליעד למחבלי חמאס. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה לחזק את כל יכולות האש, לתקוף מהאוויר ולייצר מאמץ מרוכז להקשות על המחבלים.

הבכיר אמר כי חמאס יגיד "כאן, אבל" להצעת טראמפ, מה שיגרום לתוכנית "למות" זאת בשל כניסה לשיחות לשורת תיקונים בהסכם. על פי הבכיר המלחמה תימשך שנים כי "חמאס לא יקבל את כל התנאים".

מירוץ נגד הזמן: הלחץ הפנימי והחיצוני על חמאס

בחדשות שישי בכאן 11 פורסם כי חמאס נמצא במירוץ נגד הזמן למצוא פתרון מוסכם לתשובה על מתווה טראמפ, ונתון ללחץ חיצוני בידי המתווכות - שהתגבר בעקבות האולטימטום ששיגר הנשיא האמריקני. מעבר לכך, ישנו גם לחץ פנימי על ידי חלק מהפלגים הפלסטיניים, שסבורים כי ההצעה האמריקנית כוונתה כניעה - וצריך לסרב לה.

מירוץ נגד הזמן: הלחץ החיצוני והפנימי על חמאס להשיב לתוכנית של טראמפ לסיום המלחמה

נושאי המחלוקות איתם חמאס מתקשה להשלים, כוללים את המסירה המיידית של כל החטופים, היעדר לוח זמנים לנסיגת כוחות צה"ל מהרצועה - והיעדר ערבויות שישראל תפסיק לתקוף תשתיות חמאס אחרי שיושג הסכם.