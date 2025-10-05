האלימות בחברה הערבית

שישה נרצחים מתחילת החודש: גבר נורה למוות בדיר אל אסד

שישה נרצחים מתחילת החודש: גבר נורה למוות בדיר אל אסד
וואסם באהה, תושב דיר אל אסד בן 50, נפגע באורח אנוש מירי לעבר רכבו, מותו נקבע בידי צוותי רפואה
מחבר אורלי אלקלעי
Getting your Trinity Audio player ready...
וואסם באהה
וואסם באהה צילום: אדיבות המשפחה

וואסם באהה, בן 50 מדיר אל אסד, נורה למוות הבוקר (ראשון) בגליל התחתון. באהה הוא הנרצח השישי בחברה הערבית מתחילת חודש אוקטובר, והקורבן ה-185 מתחילת השנה.

האלימות הגואה בחברה הערבית גבתה את חייהם של שישה בני אדם מתחילת החודש. ב-1 באוקטובר נרצחו שלושה בני אדם בשלושה אירועים שונים: נג׳ואן ניזהר סולימאן (20) נורה למוות בטמרה, אמיר מנאר פאעור (29) נורה למוות בטובא-זנגריה ו-וליד אבו עסא (44) נורה למוות באום בטין. יום לאחר מכן, זהרא אבו הילל (19) נרצחה ביריות ברהט.

אמש נורה למוות צעיר בן 20 מרהט, וצעיר נוסף נפצע באורח קשה. על פי המשטרה, שלושה חשודים במעשה נעצרו. מפרטי החקירה עלה כי הרצח הגיע בעקבות סכסוך בין משפחות בעיר. בתוך כך, פעלה המשטרה ברהט במתחמים השייכים למשפחות המסוכסכות ואיתה שני רובים מסוג M16, חמישה אקדחים ומאות קליעים. בנוסף, נמצא ציוד צבאי החשוד כגנוב.

עוד בנושא

זירת האירוע בחדרה

רצח בחדרה: בן 39 נורה למוות, הרקע פלילי

אמבולנס מד

חשד לרצח בכפר קרע: גבר בן 29 נורה למוות

תגיות |
בחירת העורכת
  • מיום כיפור ועד חרבות ברזל: מצעד שירי המילואים
    מיום כיפור ועד חרבות ברזל: קבלו את מצעד שירי המילואים
  • בית הכנסת שהתגלה בחפירה
    גילוי היסטורי: שרידי בית כנסת בן 1,500 שנה אותרו בגולן
  • טיילור סוויפט, מתוך צילומי האלבום The Life of a Showgirl
    בחזרה לפופ הקליל: האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • רובי וויליאמס מופיע בגמר אליפות העולם למועדונים בניו ג'רזי, בחודש יולי
    מופע של רובי וויליאמס בוטל "עקב תמיכתו בישראל"
  • הלוחמים והשבויים של מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה
    לוחמי מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה

אולי יעניין אותך