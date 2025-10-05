שישה נרצחים מתחילת החודש: גבר נורה למוות בדיר אל אסד

וואסם באהה, תושב דיר אל אסד בן 50, נפגע באורח אנוש מירי לעבר רכבו, מותו נקבע בידי צוותי רפואה

וואסם באהה, בן 50 מדיר אל אסד, נורה למוות הבוקר (ראשון) בגליל התחתון. באהה הוא הנרצח השישי בחברה הערבית מתחילת חודש אוקטובר, והקורבן ה-185 מתחילת השנה.

האלימות הגואה בחברה הערבית גבתה את חייהם של שישה בני אדם מתחילת החודש. ב-1 באוקטובר נרצחו שלושה בני אדם בשלושה אירועים שונים: נג׳ואן ניזהר סולימאן (20) נורה למוות בטמרה, אמיר מנאר פאעור (29) נורה למוות בטובא-זנגריה ו-וליד אבו עסא (44) נורה למוות באום בטין. יום לאחר מכן, זהרא אבו הילל (19) נרצחה ביריות ברהט.

אמש נורה למוות צעיר בן 20 מרהט, וצעיר נוסף נפצע באורח קשה. על פי המשטרה, שלושה חשודים במעשה נעצרו. מפרטי החקירה עלה כי הרצח הגיע בעקבות סכסוך בין משפחות בעיר. בתוך כך, פעלה המשטרה ברהט במתחמים השייכים למשפחות המסוכסכות ואיתה שני רובים מסוג M16, חמישה אקדחים ומאות קליעים. בנוסף, נמצא ציוד צבאי החשוד כגנוב.