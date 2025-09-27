רצח בחדרה: בן 39 נורה למוות, הרקע פלילי

רצח בחדרה: בן 39 נורה למוות, הרקע פלילי
תושב נצרת בן 39 המוכר למשטרה מעיסוקיו בסמים ואמל"ח נורה למוות על ידי חשוד רוכב אופנוע שעבר לידו, המשטרה מעריכה כי הרקע פלילי
מחבר אורלי אלקלעי
זירת האירוע בחדרה
זירת האירוע בחדרה צילום: דוברות מד"א

תושב נצרת בן 39 נורה למוות הלילה (שבת) בחדרה. לפי הערכות המשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, ומסתמן כי החשוד בירי ביצע אותו כשהיה רכוב על אופנוע. 

הנרצח בן ה-39 היה מוכר למשטרה מעיסוקו בסחר בסמים ובאמל"ח, ועולה כי לאחרונה עבר להתגורר בחדרה.

חובש מד"א שהגיע למקום, אלימלך מיכאלוביץ, סיפר כי "הפצוע שכב עם פגיעות ירי, מחוסר הכרה כשהוא ללא דופק וללא נשימה, התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים". בהמשך, נקבע מותו. 

שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום ופתחו בחקירה, במסגרתה גם ביצעו חסימות וסריקות באזור האירוע לאיתור חשודים. לפי הערכות המשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. 

זהו הנרצח ה-179 השנה מהחברה הערבית. והשלישי השבוע, לאחר מקרי הרצח של פארס אבו פנה בכפר קרע ומילאד שחאדי באבו סנאן. 

