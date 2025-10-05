עצורה ממשט "סומוד" נשכה אשת סגל רפואי בקציעות

העצורה, פעילה פרו-פלסטינית אזרחית ספרד, תקפה את אשת הסגל שליוותה אותה בחזרה מבדיקה רפואית שגרתית לקראת שחרורה שתוכנן למחר

דוברות שב"ס הודיעה הלילה (ראשון) כי אזרחית ספרד שהשתתפה במשט "סומוד" הפרו-פלסטיני, נשכה בבית הסוהר קציעות אשת סגל רפואי שליוותה אותה לאחר בדיקה רפואית שגרתית.

לפי הודעת שב"ס, הבדיקה שעברה העצורה היא בדיקה רפואי תשגרתית כחלק מההיערכות לשחרורה הצפוי מחר. עוד נמסר כי אשת הסגל "נפצעה קלות" וטופלה במקום. משטרת ישראל הוזמנה כדי להמשיך את הטיפול בעצורה. "אנו רואים בחומרה רבה כל אלימות כלפי כל סגל שירות בתי הסוהר וזו מטופלת על פי דין", אמרו בשב"כ.

צה"ל סיים להשתלט במהלך יום הכיפורים על הספינות במשט "סומוד", שמנה כ-50 כלי שייט בסך הכול. לא דווח על נפגעים באירועי ההשתלטות על הספינות. משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה. כל אחד מהם גורש או יגורש לארץ מוצאו, כשתהליך הגירוש כבר החל.