בפעילות של מאות לוחמים מחיל הים: צה"ל השתלט על משט "סומוד" לעזה

לא היו נפגעים באירועי ההשתלטות על הספינות, שיצאו לפועל אתמול בערב. לפי משרד החוץ: "הפרובוקציה של 'חמאס-סומוד' הסתיימה. כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין"

בפעילות של מאות לוחמי חיל הים: צה"ל השתלט על המשט לעזה

צה"ל סיים להשתלט במהלך יום הכיפורים (חמישי) על הספינות במשט "סומוד", שמונה כ-50 כלי שייט בסך הכול. לא דווח על נפגעים באירועי ההשתלטות על הספינות, שיצאו לפועל אתמול בערב. משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה. בהמשך יגורשו כל אחד לארץ מוצאו.

תוך 12 שעות, חיל הים השתלט על 41 כלי שייט שעליהם יותר מ- 400 משתתפים. זאת, בפעילות של מאות לוחמים מחיל הים מיחידות שונות - אירוע שבחיל הים הגדירו "חסר תקדים". בשעה הראשונה לוחמי שייטת 13 השתלטו על שש הספינות המובילות במקביל: סירוס, אלמה, ספקטרה, הוגה, אדרה ודיר יאסין.

במהלך מבצע ההשתלטות הבוקר, אחת הספינות החלה לשקוע בגלל תקלה טכנית, לבסוף הפעילים חולצו מלב ים על ידי חיל הים הישראלי. כל סירות המשט נגררות לנמל אשדוד - ולא יוטבעו בלב ים.

תיעוד: השתלטות שייטת 13 על הספינה "פלורידה"

משרד החוץ הודיע עם תום ההשתלטות על המשט: "הפרובוקציה של 'חמאס-סומוד' הסתיימה. אף אחת מהסירות לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את הסגר הימי החוקי. כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין. הם מובלים בבטחה לישראל, ומשם יגורשו לאירופה. סירה אחת אחרונה של הפרובוקציה נותרה במרחק. אם תתקרב – ניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל ולפרוץ את הסגר יימנע גם הוא".

אמש סביב השעה 23:00, לוחמי שייטת 13 וחיל הים השתלטו כאמור על שש הספינות הגדולות שהובילו את המשט לעזה. על סיפון ה"אלמה" הייתה הפעילה הפרו-פלסטינית גרטה טונברג, שתיעוד מעצרה פורסם בחשבון ה-X של משרד החוץ לצד טקסט באנגלית בו נכתב: "כמה מספינות משט 'חמאס-סומוד' נעצרו בבטחה. גרטה וחברים שלה בטוחים ובריאים".

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

בעולם מגיבים להשתלטות על המשט לעזה

משרד החוץ הבריטי פרסם הודעה שבה נאמר כי לונדון "מצפה שהמצב ייפתר בבטחה ובהתאם לחוק הבין-לאומי, תוך כיבוד זכויות כל הנמצאים על הסיפון". בהצהרה נכתב עוד כי הסיוע שנשאה השיירה צריך להימסר לארגוני סיוע הומניטריים בשטח, וכי על ישראל "להסיר מידית וללא תנאים את ההגבלות על הכנסת הסיוע כדי לאפשר לאו"ם ולארגוני הסיוע לספק מזון, תרופות וציוד חיוני לאזרחים במצוקה".

נשיא דרום אפריקה, סיריל רמאפוזה, גינה בחריפות את הפעולה וכינה אותה "הפרה נוספת של המשפט הבין-לאומי והעמקת הסבל, כולל רעב, של העם הפלסטיני". לדבריו, מדובר ב"פגיעה חמורה ברוח הסולידריות הגלובלית שמבקשת להקל על הסבל בעזה ולקדם שלום באזור". הוא קרא לישראל לאפשר שהמטען ההומניטרי יגיע לאוכלוסייה בעזה.

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, כתב ברשת X: "אם המידע הזה נכון – מדובר בפשע בין-לאומי חדש של נתניהו". ראש ממשלת מלזיה, אנואר איברהים, הצטרף לגינויים ואמר כי "בעצירת משימה הומניטרית הראתה ישראל זלזול מוחלט לא רק בזכויות העם הפלסטיני אלא גם במצפון האנושי העולמי. המשט מגלם סולידריות, חמלה ותקווה להקלת הסבל תחת המצור".

שביתה והפגנות באיטליה בעקבות ההשתלטות על המשט לעזה:

באיטליה הוכרזה שביתה כללית ליום שישי במחאה על ההשתלטות הישראלית על המשט לעזה. איגוד העובדים האיטלקי CGIL הודיע כי הצעד נועד להביע סולידריות עם פעילי המשט, הכולל גם משלחת איטלקית. איגודים נוספים הצטרפו לקריאה.

הכרזה באה לאחר גל הפגנות שפרץ אמש במספר ערים. בנאפולי חסמו מפגינים את תחנת הרכבת המרכזית ועצרו את תנועת הרכבות, וברומא נפרסו כוחות משטרה סביב תחנת טרמיני לאחר שהמפגינים התקרבו לכניסות. בגנואה הודיע איגוד USB כי יחסום את הנמל וקרא להפגנה בשעריו.

אתמול, לפני תחילת ההשתלטות, דווח כי ספינות הליווי של חילות הים האיטלקי, הספרדי והטורקי נסוגו. המשתתפים במשט, שמועבר בשידור ישיר, נערכו ליירוט חיל הים וטענו לשיבוש מערכות הקשר של חלק מהספינות במשט.

עוד טענו משתתפי המשט כי פעילות הרחפנים סביב כלי השיט הולכת וגוברת ככל שהוא התקרב ליעדו. בהודעת המשט "סומוד" בטלגרם נאמר כי כלי השיט נכנסו לאזור סיכון גבוה, שבו הותקפו ויורטו משטים קודמים.

בתוך כך, ממשלת ספרד ביקשה ממשתתפי המשט שלא להיכנס לתחום המים של ישראל והזהירה כי לא תוכל לסייע אם כך יקרה - כך דווח בתקשורת הספרדית הבוקר. ספינת חיל הים הספרדי שנשלחה "לא תוכל להיכנס לאזור האסור שקבע הצבא הישראלי, שכן פעולה זו תסכן את ביטחונם הפיזי של אנשי הצוות והמשט עצמו", נמסר מהממשלה.

יוון ואיטליה הצטרפו לקריאה ובהודעה משותפת קראו לרשויות בישראל להבטיח את שלום וביטחון המשתתפים וקראו למשט לעצור ולשוב לאחור על רקע המתווה שהציע נשיא ארצות הברית טראמפ לסיום המלחמה: "קיים סיכוי ממשי לסיים את המלחמה הזו", נכתב בהצהרה המשותפת. "בשלב רגיש זה, על כולם להימנע מיוזמות שעלולות להיות מנוצלות בידי אלה שעדיין מערערים את השלום".