חופי אשקלון נסגרו לרחצה בעקבות כריש שנצפה בים

עיריית אשקלון הודיעה היום (רביעי) על סגירת חופי הרחצה בעיר בעקבות כריש שנצפה בים. התושבים התבקשו להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות.

לפני כשבועיים, נצפה כריש מול חוף י"א באשקלון שעורר בהלה דומה ושלט אזהרה הוצב במקום בכדי למנוע ממתרחצים להיכנס לים. לאתר שאותר הכריש הסתבר כי מדובר בכריש-לוויתן, זן נדיר מאד שאינו מסוכן לבני אדם.

בחודש יוני האחרון תועד בחופי אילת כריש-לוויתן. אורכו יכול להגיע עד 12 מטרים ומשקלו כ-20 טונות. מדובר במין מוגן בישראל ובסכנת הכחדה עולמית, בעיקר בגלל צייד מסחרי וחובבני.

חודשיים קודם לכן הותקף למוות בחוף חדרה ברק צח, תושב פתח תקווה בן 45, בידי כריש. חיפושים אחר גופתו נמשכו יותר מיממה.