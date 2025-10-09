השביעי מתחילת ההתפרצות: תינוק מירושלים נפטר מחצבת

בן שנה וארבעה חודשים שלא חוסן נפטר מהמחלה, שמאז התפרצותה בישראל גבתה את חייהם של שבעה תינוקות מתחת לגיל שנתיים וחצי | המלצות משרד הבריאות ומוקדי ההתפרצות

משרד הבריאות הודיע כי פעוט לא מחוסן בן שנה וארבעה חודשים מירושלים נפטר היום (חמישי) ממחלת החצבת. מדובר במקרה התמותה השביעי של תינוק מתחת לגיל שנתיים וחצי מהמחלה מאז התפרצותה.

"את כלל המקרים ניתן היה למנוע באמצעות חיסון. כל התינוקות שנפטרו היו בריאים וללא מחלות רקע", נמסר ממשרד הבריאות. "ארבעה מתוכם הגיעו בהחייאה לבתי החולים. בחלק מהמקרים הייתה הימנעות מקבלת טיפול לאחר ההידבקות – טיפול שהיה עשוי להציל חיים. בעקבות הגעה מאוחרת לטיפול והסתבכות של המחלה נקטעו גפיו של תינוק נוסף".

ההמלצות ומוקדי ההתפרצות

במשרד הבריאות ממליצים לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש במסגרת תכנית החיסונים השגרתית. במקומות בהם ישנה התפרצות, במערכת הבריאות ממליצים להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וכן לבצע חיסון נוסף לתינוקות בין הגילים 6-11 חודשים. הנחיה זו תקפה באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות בהם ישנה התפרצות של חצבת.

הערים המוגדרות כיום ככאלה שבהן יש התפרצות חצבת הן: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד וצפת. משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים. נכון להיום, מאושפזים בבתי החולים 19 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל שש שלא התחסנו נגד חצבת, מתוכם ארבעה ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ.

על פי נתוני משרד הבריאות, בשבוע החולף ניתנו כ-4,900 חיסונים ברחבי הארץ, כאשר אחוז הכיסוי החיסוני במנה הראשונה בערים שבמיקוד עומד על 85%. בירושלים עומד על 82.6% ובבית שמש עומד על 81.8%. ממשרד הבריאות נמסר כי במהלך החג חשוב להימנע מהתכנסויות למי שחש ברע בכדי לא להדביק אחרים.