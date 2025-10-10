כריש נצפה בחוף במועצה האזורית חוף הכרמל | תיעוד

כריש נצפה בחוף במועצה האזורית חוף הכרמל | תיעוד
לאחר הופעת הכריש נאסרה הכניסה למים בחוף נווה ים עד להודעה חדשה. מועצת חוף הכרמל: "צוותים בשטח מלווים את האירוע ומוודאים את ביטחון הציבור". לאחרונה נצפו כרישים בחופי אשדוד ואשקלון
מחבר אורלי אלקלעי
כריש במועצת חוף הכרמל
כריש במועצת חוף הכרמל צילום: מסך

כריש נצפה הבוקר (שישי) בחוף נווה ים במועצה האזורית חוף הכרמל, סמוך לעתלית. ברגע שהמציל הבחין בכריש הוא קרא למתרחצים לצאת מיד מן המים.

בתיעוד שהופץ הוא נשמע כורז: "לצאת כולם מייד". לאחר הופעת הכריש נאסרה הכניסה למים עד להודעה חדשה.

השבוע נצפה כריש בחופי הים של אשקלון ולפני שבועיים התרחש אירוע דומה באשדוד.

ממועצת חוף הכרמל נמסר: "בהמשך לדיווח על כריש שנצפה סמוך לחוף נווה ים, המועצה פועלת בתיאום עם רשות הטבע והגנים וכלל הגורמים הרלוונטיים. מתוך זהירות, ניתנה הנחיה שלא להיכנס למים עד להודעה חדשה. צוותים בשטח מלווים את האירוע ומוודאים את ביטחון הציבור".

