כריש נצפה בחוף במועצה האזורית חוף הכרמל | תיעוד

כריש נצפה הבוקר (שישי) בחוף נווה ים במועצה האזורית חוף הכרמל, סמוך לעתלית. ברגע שהמציל הבחין בכריש הוא קרא למתרחצים לצאת מיד מן המים.

בתיעוד שהופץ הוא נשמע כורז: "לצאת כולם מייד". לאחר הופעת הכריש נאסרה הכניסה למים עד להודעה חדשה.

השבוע נצפה כריש בחופי הים של אשקלון ולפני שבועיים התרחש אירוע דומה באשדוד.

ממועצת חוף הכרמל נמסר: "בהמשך לדיווח על כריש שנצפה סמוך לחוף נווה ים, המועצה פועלת בתיאום עם רשות הטבע והגנים וכלל הגורמים הרלוונטיים. מתוך זהירות, ניתנה הנחיה שלא להיכנס למים עד להודעה חדשה. צוותים בשטח מלווים את האירוע ומוודאים את ביטחון הציבור".