ניצול הנובה רועי שלו, שבת זוגו מפל אדם נרצחה בטבח, שם קץ לחייו

שלו התקשה להתמודד עם האובדן בטבח 7 באוקטובר. גופתו נמצאה ברכב שרוף באזור נתניה. אימו של שלו שמה קץ לחייה כשבועיים לאחר הטבח. שעות לפני שנמצאה גופתו פרסם שלו פוסט בו כתב: "לא יכול לשאת את הכאב הזה יותר"

רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם שנרצחה ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, נמצא אמש (שישי) ללא רוח חיים בזירת שריפת רכב סמוך לנתניה. שעות לפני כן פרסם פוסט בו הביע כוונה לשים קץ לחייו.

רועי שלו ומפל אדם

הילי סולומון, שהייתה חברתו של שלו ותושבת כפר יונה, נרצחה אף היא במסיבת הנובה. אימו של שלו אימו התאבדה שבועיים אחרי הטבח כשהציתה את עצמה ברכבה.

בפוסט שפרסם כתב שלו: "אני באמת מצטער. לא יכול לשאת את הכאב הזה יותר. אני נשרף מבפנים ואני לא מסוגל להכיל את זה יותר. בחיים שלי לא הרגשתי כאב וסבל כזה. עמוק ושורף, זה אוכל אותי מבפנים. אני באמת לא יכול יותר".

כלי הרכב בו נמצאה גופתו של שלו

עוד כתב: "בבקשה אל תכעסו עליי, בבקשה ממכם. אף אחד לא יבין אותי לעולם, וזה בסדר כי אתם לא יכולים להבין. אני רק רוצה שהסבל הזה יגמר. אני חי, אבל מבפנים הכל מת. בבקשה תזכרו לי את הטוב. מי שהספיק להכיר אותי יודע שכל כולי טוב".

מעיין אדם, אחותה של מפל אדם שנרצחה במסיבה, ספדה לו בפוסט בעמוד האינסטגרם שלה: "רועי נרצח ב 7 באוקטובר ומת אתמול. אין לי מילים ויקח זמן למצוא אותן. מקווה ששני הילדים האלו מחובקים ומחוייכים עכשיו, מצמידים מחדש לב אל לב".