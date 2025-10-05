סיפורי המלחמה
00:03:02

"טבח בשידור חי": הודעות הוואטסאפ מ-7 באוקטובר יוצגו בתערוכה וירטואלית

בשעות האיומות של מתקפת 7 באוקטובר, הנרצחים והשורדים שלחו כמעט מיליון הודעות וואטסאפ. הם קראו לעזרה ושלחו הודעות פרידה ליקיריהם. שנתיים אחרי הטבח, ההודעות האלו נאספו והפכו למוזיאון וירטואלי - ויוקרנו, ממש כפי שנשלחו, מ-06:29, דקה אחר דקה
