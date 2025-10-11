הקטל בכבשים נמשך: פעוט נהרג מפגיעת רכב

הקטל בכבשים נמשך: פעוט נהרג מפגיעת רכב
כמה בני אדם נפצעו היום מתאונות דרכים, בהם ילד בן ארבע באורח קשה שנפצע מפגיעת אופניים חשמליים, ואישה בת 42 שנפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 6
מחבר מערכת כאן חדשות
  • מערכת כאן חדשות
Getting your Trinity Audio player ready...
תאונת דרכים סמוך לצומת אפק, היום
תאונת דרכים סמוך לצומת אפק, היום צילום: תיעוד מבצעי מד"א

יממה קטלנית בכבישים: פעוט כבן שנתיים נהרג מפגיעת רכב באזור הנגב, וילד בן ארבע נפגע באורח קשה בראשו מפגיעת אופניים חשמליים באזור הנגב.

כמו כן, הבוקר נפצע באורח קשה רוכב אופנוע בן 25  בעפולה. מאוחר יותר נפצע צעיר בן 21 באורח בינוני בתאונת דרכים סמוך למחלף אשדוד. לאחר מכן, פעוט בן שנה וחצי נפגע באורח בינוני מפגיעת רכב ביישוב במועצה האזורית הר חברון.

בשעות הצהריים רוכב אופנוע בן 30 נפצע באורח בינוני באשדוד ולאחר מכן גבר בן 25 נפצע באורח בינוני בעת שרכב על אופניים חשמליים בטירת הכרמל. בשעות הערב אישה בת 42 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 6 סמוך למחלף עין תות. 

עוד בנושא

ההרוגים בתאונה ליד גלילות: חמזה מוחמד מלחם ורימא פואד מלחם

שני הרוגים ושני פצועים באורח אנוש וקשה בתאונה בכביש 5

זירת התאונה בכביש בכביש 3866

רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב סמוך למושב בר גיורא

תגיות |
בחירת העורכת
  • ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי והמרגש בכיכר החטופים
    ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי בכיכר החטופים
  • הרפתקאות ינת
    ינץ לוי בשיחה עם ילדים: האם לפעמים חלומות מתגשמים?
  • "כבר מתוכנן אסאדו": משפחות החטופים מרשות לעצמן סוף סוף לחייך
    "כבר תיכננו אסאדו": משפחות החטופים מרשות לעצמן לחייך
  • טיילור סוויפט, מתוך צילומי The Life of a Showgirl
    לא עוצרת: טיילור סוויפט שברה את השיא ההיסטורי של אדל
  • "התקווה מחזיקה אותנו": האנשים מאחורי טקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר
    "התקווה מחזיקה אותנו": האנשים מאחורי טקס משפחות 7.10

אולי יעניין אותך