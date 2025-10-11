הקטל בכבשים נמשך: פעוט נהרג מפגיעת רכב

מערכת כאן חדשות

מחבר מערכת כאן חדשות

יממה קטלנית בכבישים: פעוט כבן שנתיים נהרג מפגיעת רכב באזור הנגב, וילד בן ארבע נפגע באורח קשה בראשו מפגיעת אופניים חשמליים באזור הנגב.

כמו כן, הבוקר נפצע באורח קשה רוכב אופנוע בן 25 בעפולה. מאוחר יותר נפצע צעיר בן 21 באורח בינוני בתאונת דרכים סמוך למחלף אשדוד. לאחר מכן, פעוט בן שנה וחצי נפגע באורח בינוני מפגיעת רכב ביישוב במועצה האזורית הר חברון.

בשעות הצהריים רוכב אופנוע בן 30 נפצע באורח בינוני באשדוד ולאחר מכן גבר בן 25 נפצע באורח בינוני בעת שרכב על אופניים חשמליים בטירת הכרמל. בשעות הערב אישה בת 42 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 6 סמוך למחלף עין תות.