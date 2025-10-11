בכבישים, ברכבת ובנתב"ג: צפי לשיבושים לקראת ביקור טראמפ

בשל ביקורו הצפוי של נשיא ארצות הברית ביום שני, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בדרכים המובילות לנתב"ג ולירושלים. ברשות שדות התעופה ממליצים לציבור הנוסעים להשתמש בתחבורה הציבורית, ובעיקר ברכבת ישראל, ולהקדים את הגעתם לנמל התעופה לפחות בארבע שעות

לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בישראל ביום שני הקרוב, צפויים שיבושים נרחבים ועומסים בתנועה בשל סידורי האבטחה לרגל הביקור, בהם בצירים המובילים לנתב"ג ובעיקר בכביש 1, החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד השעה 14:00 אחר הצהריים.

רשות שדות התעופה פרסמה הנחיות לציבור, והמליצה לנוסעים להגיע ולצאת מנמל התעופה באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר במהלך היום. נמסר כי הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לנתב"ג לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר הנחיות חברות התעופה, לוחות הזמנים והודעות רשות שדות התעופה באתר ובכלי התקשורת.

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד סוף יום שני יעברו להמריא מטרמינל 3. צפויים גם שינויים משמעותיים וביטולים של חלק מהטיסות לשדה התעופה רמון וממנו.

כמו כן, מערך המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו לא יהיה זמין במהלך יום שני בין השעות 6:00-14:00 בשל סגירת הצירים.

ביום שני הקרוב צפוי טראמפ לנחות בישראל בשעה 09:20. לא ברור עדיין האם הביקור יתרחש לפני או אחרי שחרור החטופים. לאחר הנחיתה, יגיע הנשיא טראמפ לנאום במשכן הכנסת בירושלים. בשעה 15:00 ימריא טראמפ בחזרה מישראל.

תחילה תוכנן כי ביקור טראמפ יתקיים ביום ראשון, אולם הגעתו נדחתה ביממה בשל קשיים לוגיסטיים. בישראל בוחנים קיום קבלת פנים לנשיא ארצות הברית בנתב"ג, בהשתתפות שרי הממשלה ומכובדים נוספים. הרכב המשתתפים באירוע ייקבע על פי לוח הזמנים של טראמפ, שצפוי להיות קצר מאוד.