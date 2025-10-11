וויטקוף וקושנר צפויים להגיע לכיכר החטופים בשעות הקרובות

מוקדם יותר ביקרו וויטקוף ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב במוצב של צה"ל בעזה עם הרמטכ"ל זמיר • "בנינו ובנותינו במדים נענים לקריאה להביא שלום למזרח התיכון ברגע היסטורי זה", מסר האדמירל קופר

פרסום ראשון: שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ סטיב וויטקוף, וחתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, יגיעו בשעות הקרובות לכיכר החטופים. כך פורסם לראשונה היום (שבת) בכאן חדשות. בשעות האחרונות עשות הכנות לאבטחתם. גם גורמים אמריקניים אישרו את הגעת השניים לכיכר.

קודם לכן סייר וויטקוף בתוך מוצב של צה"ל ברצועת עזה, בליווי מפקד פיקוד המרכז של הכוחות האמריקנים (סנטקום), בראד קופר. בביקור נכח גם הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר.

וויטקוף וזמיר במוצב צה"ל ברצועת עזה, היום (צילום: Fox News)

האדמירל קופר הבהיר לאחר הביקור כי לא תהיה נוכחות של כוחות אמריקניים על הקרקע בעזה. לדבריו, שב מן הביקור ברצועה כדי לעדכן על ההתקדמות בהקמת מרכז לתיאום אזרחי צבאי בהובלת סנטקום, שיפעל לקידום יציבות אחרי המלחמה. "בנינו ובנותינו במדים נענים לקריאה להביא שלום למזרח התיכון, על פי הנחיית המפקד העליון, ברגע היסטורי זה", מסר קופר.