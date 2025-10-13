הסיוט נגמר: אלון, מתן, גלי, זיו, גיא, איתן ועמרי בישראל

שנתיים לאחר שנחטפו לרצועת עזה ונקרעו מחייהם וממשפחותיהם, 20 החטופים החיים, וכן חטופים חללים חוזרים היום (שני) לישראל במסגרת ההסכם לסיום המלחמה. בפעימה הראשונה שוחררו: אלון אהל, מתן אנגרסט, גיא גלבוע דלאל, איתן מור, גלי וזיו ברמן ועמרי מירן. משרד רה"מ אישר: "ממשלת ישראל מחבקת את חטופינו השבים לגבולם. השבעה חברו לכוחותינו ברצועה ועושים את דרכם לשטח ישראל".

כוחות הביטחון עדכנו: השבעה חצו את הגבול לשטח מדינת ישראל. השבים נמצאים כעת בנקודת הקליטה הראשונית ברעים, שם ייפגשו עם בני משפחותיהם. צה"ל ערוך לקליטת חטופים נוספים שעתידים לעבור לצלב האדום בהמשך.

סיפורי החטופים החיים ששוחררו

אלון אהל

בן 24 מלבון שבגליל העליון, נחטף ממסיבת הנובה ברעים. הוא וארבעת חבריו נמלטו משטח המסיבה ברכבם ונסעו צפונה, אך השוטרים חסמו את דרכם והורו להם לשוב על עקבותיהם. הם חזרו דרומה ונכנסו ל"מיגונית המוות" בכניסה לקיבוץ רעים, שם שהו כ-30 אנשים שנמלטו מהמסיבה. בשעה שמונה בבוקר שלח אלון הודעה למשפחתו, בה עדכן שהוא נמצא במיגונית ושהוא בסדר. זמן קצר לאחר מכן, מחבלים תקפו את המיגונית והשליכו לתוכה רימונים – רוב השוהים בה נרצחו, בעוד היתר נפצעו, כולל שניים מחבריו שנפצעו ושניים נוספים שנרצחו. לאחר ההתקפה, אלון נחטף לעזה יחד עם הירש גולדברג פולין, אור לוי ואליה כהן.

הוריו, עידית ורונן, סיפרו בריאיון על קרבתו הרבה אליהם ועל כך שתמיד חיפש את עצתם. "הוא היה מתייעץ איתנו על דבר", שיתפה אמו עידית: "הוא תמיד היה מתקשר ושואל 'מה את חושבת אמא, מה נראה לך?'" אלון הוא מוזיקאי ופסנתרן מוכשר, "כל הזמן הוא מזמזם מוזיקה" סיפרה אמו. אחיו רונן תיאר את הקשר המיוחד של שניהם: "כל יום עד השעות הקטנות של הלילה אנחנו מנגנים ביחד. גם עכשיו כשאני מנגן בבית - זה בשבילו". בחודש ספטמבר פרסם חמאס שני סרטונים של אלון, שהיו אותות החיים הראשונים ממנו מאז נחטף.

אלון אהל

מתן אנגרסט

בן 22 מקריית ביאליק, נחטף במהלך הקרב על בסיס נחל עוז ונלחם לצידם של תומר ליבוביץ', שנפל בקרב, ושל איתי חן ודניאל פרץ, שגופותיהם נחטפו לרצועת עזה - מבין כל חבריו הוא היחיד ששרד. הוא נשלף מתוך טנק בוער כשהוא פצוע, סובל מכוויות ומחוסר הכרה. הוריו יודעים כי קיבל טיפול רפואי לאחר חטיפתו וכי הוא החלים מפציעה קשה.

למתן שלושה אחים קטנים - עדי, אופיר ורועי. אביו חגי תיאר אותו בריאיון לכאן רשת ב': "הוא ילד מושלם, תלמיד מצטיין, הכול חמש יחידות. ילד טוב, גם בשכונה – לא הכירו אותו בשם אלא בתור הילד שעוזר לאנשים בלי לדעת את השם שלו. הוא היה יורד משמירות ואומר לאחים שלו 'תתקילו אותי במה שאתם מתקשים במתמטיקה'. אוהב מאוד את המדינה". בחודש מרץ האחרון פורסם אות חיים של מתן מהשבי.

מתן אנגרסט

גיא גלבוע דלאל

בן 24 מתלמי מנשה, נחטף ממסיבת הנובה ברעים. הוא הגיע למסיבה עם שלושה מחבריו, עידן הרמתי ורון צרפתי שנרצחו, ואביתר דוד שנחטף איתו. אחיו הגדול, גל, הגיע למסיבה גם כן וסיפר: "לא תכננתי ללכת, הגעתי כדי לשמור על גיא, זו הייתה מסיבת הטבע הראשונה שלו". גל וגיא יצאו מהמסיבה בשני רכבים נפרדים, בהפרש של דקות בודדות. במהלך ניסיון ההימלטות של גל מהמסיבה שנמשך יותר משבע שעות, הוא ניסה ליצור עם אחיו קשר, אך ללא הועיל. בשעה 11:30, דודתו של גיא צפתה בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות שבו צולמה חטיפתו.

לגיא שני אחים, גל וגאיה. לשלושה יש קשר מיוחד וקרוב מאוד. גיא מנגן על תופים וגיטרה, אוהב חיות ולמד יפנית לקראת הטיול הגדול ליפן שהיה אמור להתקיים כחודשיים לאחר החטיפה. בחודש פברואר, לאחר עסקת החטופים השנייה, חמאס פרסם אות חיים שלו.

גיא גלבוע דלאל

איתן מור

בן 25 מירושלים, נחטף ממסיבת הנובה ברעים בה עבד כמאבטח. איתן וחברו אליקים ליבמן, שעבד כמאבטח ונרצח במסיבה, סייעו למבלים ופינו פצועים. במהלך ניסיון ההימלטות של השניים, הם סייעו לשתי נשים שנפצעו. לאחר שהטמינו אחת מהן בקפל קרקע נורה לעברם טיל RPG - ואיתן נחטף.

רוני קריבוי, ששוחרר משבי חמאס במסגרת עסקת החטופים הראשונה, סיפר כי פגש את אותו במנהרה וכי איתן היה מוטרד מגורלו של חברו אליקים. איתן נולד בקריית ארבע ובהמשך עזב את בית הוריו ועבר לירושלים, שם עבד כבריסטה בבית קפה. לאיתן בת זוג בשם אודליה, הוא אוהב להתאמן בחדר כושר וחולם לפתוח מסעדה. בחודש פברואר האחרון קיבלה משפחתו אות חיים ממנו.

איתן מור

גלי ברמן

בן 28 מקיבוץ כפר עזה, נחטף יחד עם אחיו התאום זיו בבוקר 7 באוקטובר, כאשר מחבלים חדרו לקיבוץ ופרצו דרך הגדר הסמוכה למגורי הדור הצעיר, שם התגורר. במהלך האירוע, גלי שהה בדירה של חברו, אך זמן קצר לאחר מכן נלקח על ידי המחבלים יחד עם זיו. הקשר עם האחים נותק מוקדם, עוד לפני השעה 10:30 בבוקר, והמשפחה לא קיבלה כל עדכון על אודות מצבם עד עשרה ימים לאחר מכן, כשנמסר לה שהם נחטפו. אחיהם הגדול לירן תיאר את שניהם כ"הבנים הקטנים של אמא, האור של הבית, דודים נהדרים לאחיינים שלהם".

יחד, השניים עבדו בחברת הגברה, טיילי בעולם, שיחקו כדורגל ואפילו אהדו את אותן קבוצות - מכבי תל אביב וליברפול. חברם הקרוב, עידו גולב, תיאר בריאיון לכאן חדשות את החסר הגדול שנוצר מאז חטיפתם: "אנחנו ביחד מגיל 6, הם כמו אמא ואבא של החבורה שלנו החוסר שלהם מורגש פה כמו חור בלב".

גלי ברמן

זיו ברמן

בן 28 מקיבוץ כפר עזה, נחטף יחד עם אחיו התאום גלי בבוקר 7 באוקטובר, כאשר מחבלים חדרו לקיבוץ ופרצו דרך הגדר הסמוכה למגורי הדור הצעיר, שם התגורר. לפני שנחטף, שוחח זיו עם אמו, טליה, ועדכן אותה במה שקורה בחדרו: "כל הדירה שלי שרופה, הם כאן. למה לא כל הצבא פה?". למרות הניסיונות להסתתר, הוא וגלי נלקחו על ידי המחבלים יחד עם עוד חמישה צעירים מהמגורים הסמוכים. מאותו רגע, המשפחה נותרה ללא ידיעות עליהם עד לעדכון שהגיע כעשרה ימים לאחר מכן. זיו וגלי תוארו על ידי משפחתם כבלתי נפרדים, יחד הם טיילו בעולם ועבדו בחברת הגברה. לשניהם היו תחביבים משותפים - אהבו לשחק כדורגל ואהדו את הקבוצות מכבי תל אביב וליברפול.

דודתם של גלי וזיו, מכבית מאייר, סיפרה כי שני התאומים, שהיו בלתי נפרדים במהלך חייהם, הופרדו במהלך שהותם בשבי: "אני כל הזמן חושבת שאם היו ביחד כמה שהם היו מחזקים אחד את השני", אמרה מכבית בריאיון לכאן חדשות.

זיו ברמן

עמרי מירן

בן 48 מקיבוץ נחל עוז. עם השמע האזעקות ב-7 באוקטובר, עומרי, לישי אשתו, ובנותיהם רוני בת השנתיים ועלמה בת החצי שנה, נכנסו לממ"ד שבביתם. המחבלים פרצו לבית משפחת מירן בשעה 10:00 בבוקר, החלו להרוס את הבית, לצעוק ולדרוש מעומרי ומשפחתו לצאת מהממ"ד כשהם דופקים עם קתות נשקיהם על הדלתות. תומר ערבה אליעז בן ה-17, שכנם, שנרצח בהמשך אותו בוקר ונלקח ע"י המחבלים לעבור בין הבתים, אמר למשפחה בהוראת המחבלים: "בבקשה תפתחו את הדלת, אם תפתחו יהיה בסדר - אם לא, יורים בי ואחר כך בכם". עומרי ומשפחתו פתחו את הדלת והובלו בכוח לבית משפחת עידן בקיבוץ.

בבית משפחת עידן שהו באותו הזמן האב צחי, האם גלי, בנם שחר, בתם יעל ובתם מעיין בת ה-18 שנרצחה. בבית משפחת עידן, המחבלים לקחו את הטלפון של גלי וצילמו את המתרחש בשידור חי מחשבון הפייסבוק שלה. לבית הובלו גם יהודית ונטלי רענן, החטופות הראשונות ששוחררו על ידי חמאס. בשעה 13:30 המחבלים אזקו את עומרי, צחי, יהודית ונטלי והובילו את הארבעה לרצועת עזה. לישי, אשתו של עומרי הספיקה לומר לו "אני אוהבת אותך, אני שומרת על הבנות שלנו, אל תהיה גיבור". באפריל האחרון, חמאס פרסם סרטון של עמרי.